Het gaat helemaal mis bij Heerenveen - AZ: vuurwerk op het veld

Het Eredivisie-duel tussen sc Heerenveen en AZ is zondagmiddag gestaakt vanwege ongeregeldheden. Het duel in het Abe Lenstra Stadion was nog geen zes minuten onderweg, toen fans van AZ vuurwerk op het veld gooiden. Scheidsrechter Sander van der Eijk legde het duel daarop stil.

Het duel tussen Heerenveen en AZ was ruim vijf minuten bezig, toen er harde knallen waren te horen in de hoek van het stadion. "Het is bijna een traditie aan het worden en het is een hele vervelende", aldus commentator Mark van Rijswijk bij ESPN. "Vorig seizoen was er ook vuurwerk uit het uitvak op het veld in Heerenveen. In het AFAS Stadion in Alkmaar gebeurde hetzelfde. En nu dus weer."

Voorafgaand aan het duel waren er signalen dat supporters van SC Cambuur in het uitvak zouden zitten in Heerenveen. Fans van AZ en Cambuur onderhouden een warme band met elkaar. Deze week werd er naast het Abe Lenstra met graffiti gespoten door fans uit Alkmaar en Leeuwarden om hun vriendschapsband te benadrukken.

Door vuurwerk vanuit het uitvak is Heerenveen - AZ al heel vroeg gestaakt.#heeaz — ESPN NL (@ESPNnl) January 28, 2024

"Het is diep triest dat Heerenveen - AZ een soort risicowedstrijd aan het worden is", gaat Van Rijswijk door. "Het is nu zo'n beetje bij elke editie raak. Het is onvoorstelbaar, maar niet onvoorspelbaar. Want dit is nu dus al een paar onderlinge ontmoetingen aan de gang."

'Debielen'

Ook analist Kees Luijckx heeft er geen goed woord voor over. "Het volkslied wordt hier gespeeld en iedereen heeft er zoveel zin in. 12.15 uur zondagmiddag, de sfeer is top. Echte debielen die dat doen. Het is triest dat een paar denken dat dat nodig is."

"Ik vind die bekertjes niet zo'n ramp", gaat Luijckx verder. "Maar dit kan echt niet, vuurwerk op het veld. Het is ook nog eens gevaarlijk. Er was weliswaar geen bal in de buurt, maar vuurwerk op het veld kan echt niet meer."

Graffiti van 072 x 058 (Alkmaar & Leeuwarden Hooligans) zichtbaar tegenover het Abe Lenstra Stadion. Aanstaande zondag is de voetbalwedstrijd tussen SC Heerenveen en AZ. #HEEAZ pic.twitter.com/yi5YOwoozl — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) January 23, 2024

