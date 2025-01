Het gaat gruwelijk mis met vuurwerk rond Quick Boys - Heerenveen: zwaargewonde in Katwijk

Er is donderdagavond een zwaargewonde gevallen bij het vuurwerk dat werd afgestoken rondom het TOTO KNVB Bekerduel tussen Quick Boys en sc Heerenveen, zo bevestigen bronnen rond Quick Boys aan Omroep West. Een man zou bij het afsteken van het vuurwerk zijn hand zijn kwijtgeraakt.

Quick Boys organiseerde zelf vooraf een gigantische lichtshow met vuurwerk om de wedstrijd in te luiden. Nadat de door professionals begeleide show op het veld was afgelopen, kon worden afgetrapt in Katwijk aan Zee.

Een groep supporters ging direct na de aftrap buiten het sportpark, in de duinen, zelf door met het afsteken van vuurwerk. Daarbij zou het gigantisch zijn misgegaan. Een man zou dus zijn hand kwijt zijn en daarnaast een flinke beenwond hebben.

Er is een traumahelikopter opgeroepen. Daarnaast is er een ambulance aanwezig op sportpark Nieuw Zuid.

De wedstrijd kwam overigens als gevolg van het door fans afgestoken vuurwerk, dat voor een deel op het veld terechtkwam, binnen een minuut stil te liggen. Na een korte pauze werd het duel weer hervat.