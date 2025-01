Bekerwedstrijd tussen Quick Boys en sc Heerenveen binnen minuut gestaakt

De TOTO KNVB Bekerwedstrijd tussen Quick Boys en sc Heerenveen is donderdagavond binnen een minuut tijdelijk gestaakt. De oorzaak daarvan is het vele vuurwerk dat tijdens de wedstrijd werd afgestoken, waarvan een deel op het veld terechtkwam.

Quick Boys organiseerde zelf een gigantische lichtshow met vuurwerk om de wedstrijd in te luiden. Nadat dat was afgelopen, kon worden afgetrapt in Katwijk aan Zee. Een groep supporters ging daarna echter door met het afsteken van vuurwerk, waardoor het duel heel snel weer stillag.

Scheidsrechter Alex Bos bevestigt voor de camera van ESPN de reden voor het stilleggen van de wedstrijd. "Er kwam vuurwerk het veld op. Ik wil de veiligheid van spelers kunnen garanderen. Zodra het veld weer speelklaar is, gaan we voetballen."

Na een korte pauze van een minuut of zes werd de wedstrijd hervat in de tweede speelminuut.

Bij het door supporters afgestoken vuurwerk is een zwaargewonde gevallen, zo werd later op de donderdagavond gemeld door Omroep West.