‘Het begint een mysterie te worden: zijn voortdurende worsteling in Oranje’

Sjoerd Mossou verbaast zich over het spel van Xavi Simons in het Nederlands elftal, zo maakt hij duidelijk in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De journalist zet de twintigjarige aanvallende middenvelder weg als ‘Bundesliga-sensatie’, maar Mossou ziet in Oranje niets terug van de potentiële kwaliteiten van Simons.

De columnist van de krant kijkt op van Simons, die in de ogen van Mossou iedere keer ondermaats presteert. Tot dusver kwam het toptalent tot twaalf wedstrijden in het Nederlands elftal, maar hij wist nog niet te scoren of een assist te verzorgen.

Ter vergelijking: in de Bundesliga kwam Simons in 25 wedstrijden tot 11 assists en wist hij 7 keer tot scoren te komen. In de Champions League maakte Simons twee doelpunten en verzorgde hij evenveel assists in de huidige voetbaljaargang.

Mossou ziet dat bondscoach Ronald Koeman in het duel met Schotland (4-0 winst) continu druk was met het coachen van Simons. “‘Xavi! Xavi!’, riep Koeman voortdurend, gebarend dat de buitenspeler niet steeds naar binnen moest trekken. Hij stond steeds opnieuw te gebaren en roepend voor zijn dug-out.”

“Als een soort kip zonder kop rende Xavi alle denkbare kanten op, zoekend naar ruimtes die er vaak niet waren, en ongekend onrustig spelend in balbezit. Dit was misschien wel zijn zwakste interland.”

“Het contrast met Xavi’s clubprestaties begint pijnlijk, maar ook steeds merkwaardiger te worden. In Leipzig is de jonge aanvaller al dit hele seizoen een sensatie, goed voor negen goals en dertien assists in alle competities.”

“Een logische verklaring zou je in de amateurpsychologie kunnen zoeken: wil de jonge voetballer zich wellicht té graag bewijzen in het Nederlands elftal? Weegt het Oranje-shirt, om met Louis van Gaal te spreken, domweg te zwaar voor hem?”, vraagt Mossou zich af. “Xavi lijkt in Oranje opeens een jeugdspeler die maar lukraak wat doet, zich voortdurend vastlopend in een kluwen van tegenstanders.”

