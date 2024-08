Het Algemeen Dagblad onthult afspraak die Feyenoord had met Calvin Stengs

Feyenoord heeft Calvin Stengs vorige zomer de mondelinge toezegging gedaan mee te denken indien er in de (nabije) toekomst een mooie kans voorbij zou komen, weet het Algemeen Dagblad. De Rotterdammers namen de achtvoudig international voor slechts 6 miljoen euro over van OGC Nice, waarbij Stengs zelf op financieel vlak behoorlijk moest inleveren.

Rotterdam is de afgelopen dagen in de ban van het bliksemvertrek van Stengs. De Telegraaf meldde zaterdagavond dat Feyenoord de creatieveling voor iets meer dan 8 miljoen euro gaat verkopen aan Charlotte FC.

Stengs zal voor vier seizoenen gaan tekenen in de Major Soccer League en heeft volgens transfergoeroe Fabrizio Romano zijn medische keuring met succes doorstaan. De officiële communicatie vanuit Feyenoord lijkt een kwestie van tijd.

Waar journalist Martijn Krabbendam van Voetbal International de fysieke gesteldheid van Stengs noemde als belangrijkste reden voor Feyenoord om de linkspoot zo snel alweer van de hand te doen, draait het volgens Mikos Gouka van het AD niet alleen om de knie van Stengs.

Gouka weet waarom Feyenoord de smaakmaker relatief makkelijk laat gaan. “Dat heeft vooral te maken met afspraken die afgelopen zomer, toen Stengs op het laatste moment niet voor Antwerp FC maar voor Feyenoord tekende, te maken. Daar legden de speler en zijn begeleidingsteam op tafel dat ze wilden dat de directie van Feyenoord zou meedenken als er in de (nabije) toekomst een mooie kans voorbij zou komen.”

Feyenoord deed die toezegging, maar werkte niet mee aan een clausule. Toch houden de Rotterdammers zich aan hun woord, vooral omdat Stengs op financieel vlak behoorlijk heeft ingeleverd bij zijn transfer naar De Kuip.

“In Rotterdam vinden ze allereerst dat ze zich aan de afspraken moeten houden”, gaat Gouka verder. “Daarnaast beschouwen ze Stengs als een topspeler, maar wel eentje die de rest van zijn loopbaan zuinig en zorgvuldig met zijn in het verleden zo gekwetste knie moet omgaan.”

Met Stengs ziet Feyenoord wel een belangrijke en creatieve speler vertrekken. In 44 officiële wedstrijden namens de Stadionclub was de aanvallende middenvelder annex buitenspeler goed voor 8 doelpunten en 18 assists. Ibrahim Osman komt deze week op huurbasis over van Brighton & Hove Albion als zijn vervanger.