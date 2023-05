Hervattingsdatum in Euroborg bekend; drie voorstellen van Ajax afgewezen

Zondag, 14 mei 2023 om 20:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:46

Het restant van de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax wordt dinsdagmiddag vanaf 15.00 uur uitgespeeld, zo meldt de KNVB. Bij het uitspelen van het Eredivisie-duel in de Euroborg zijn geen supporters welkom. Er volgen nog 81 minuten aan speeltijd, nadat het duel zondagmiddag al in de negende speelminuut definitief werd gestaakt.

De Telegraaf voegt toe dat Ajax liever een andere oplossing had gezien. De Amsterdammers wilden de wedstrijd vanwege sportieve belangen het liefst op zondag nog uitspelen. Ajax was bereid om het duel te hervatten na het ontruimen van het vak van waaruit massaal vuurwerk werd gegooid. Ook uitspelen in een geheel leeg stadion zag Ajax als optie.

De Amsterdammers vonden de lokale driehoek echter niet aan hun zijde. De hoofdstedelingen stelden als derde alternatief voor om de wedstrijd al op maandagochtend uit te spelen, zodat Ajax in een hotel in Groningen zou kunnen overnachten en niet op en neer zou hoeven reizen. Ook dat bleek onbespreekbaar met de lokale driehoek en het competitiebestuur betaald voetbal.

Een vak met boze aanhangers van FC Groningen saboteerde zondag de wedstrijd door tot tweemaal toe massaal vuurwerk op het veld te gooien. Al in de zesde minuut kon scheidsrechter Jeroen Manschot niet anders dan fluiten voor een afkoelperiode van vijftien minuten. De hervatting duurde minder dan drie minuten: toen werd er weer vuurwerk het veld opgegooid vanuit hetzelfde vak. De onafhankelijke aanklager betaald voetbal stelt een onderzoek in naar de incidenten bij FC Groningen - Ajax.