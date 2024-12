Heracles Almelo - FC Groningen definitief gestaakt 'op last van de openbare orde'

De Eredivisie-wedstrijd tussen Heracles Almelo en FC Groningen is zaterdagavond bij een 1-1 stand definitief gestaakt. Tien minuten voor tijd besloot scheidsrechter Rob Dieperink de wedstrijd tijdelijk stil te leggen, toen er vanuit het uitvak voorwerpen op het veld werden gegooid. Daarna lag het duel lange tijd stil, en om 23:30 uur werd besloten de wedstrijd definitief te staken.

Dieperink legde het duel na 78 minuten stil, nadat fans van Groningen voorwerpen op het veld gooiden vanuit het uitvak. Volgens ESPN-commentator Sjors Blaauw ging het daarbij onder meer om bekers en een vlaggenstok.

Vervolgens kregen fans van beide clubs het met elkaar aan de stok. Ze zochten contact met elkaar, maar door de wand tussen het uitvak en thuisvak leek het niet tot fysieke confrontaties te komen. Te zien was ook hoe verschillende ouders met kinderen, soms in tranen, de wedstrijd verlieten als gevolg van de situatie in het stadion.

ESPN-verslaggever Cristian Willaert wist vervolgens te melden dat er een persoon vanuit het uitvak naar beneden was gevallen, en terecht was gekomen in één van de thuisvakken. Hij voegde daar vervolgens aan toe dat die persoon in staat was om daarna op eigen kracht in een ambulance te stappen.

Even later liet scheidsrechter Dieperink bij ESPN weten dat de wedstrijd is stilgelegd als gevolg van een vechtpartij op de tribune. Daardoor is er ook een fan naar beneden gevallen vanuit het uitvak. Beide teams gaven aan verder te willen spelen, dus na een korte warming-up zou de wedstrijd weer worden hervat.

Voorwaarde was dan wel dat het buiten het stadion rustig zou zijn. Dat bleek echter niet het geval, en daarom werd iets na 23:30 uur bekend dat de wedstrijd definitief gestaakt is. "De wedstrijd is definitief gestaakt op last van de openbare orde. Iedereen wilde doorspelen, maar op last van de openbare orde is gezegd dat we nu niet verder kunnen spelen", aldus algemeen directeur van Heracles Almelo Rob Toussaint bij ESPN.

Wanneer de wedstrijd afgemaakt zal worden, is nog niet bekend. Mogelijk gebeurt dat pas na de winterstop.

Gelijke stand

Op het moment dat de wedstrijd werd gestaakt, stond het 1-1 in Almelo. Heracles was na twintig minuten op een 1-0 voorsprong gekomen via Luka Kulenovic, op aangeven van Mario Engels nadat Finn Stam balverlies had geleden op zijn eigen helft.

Na de rust kwam Groningen op gelijke hoogte via invaller Romano Postema. Hij benutte een penalty na een overtreding van Mimeirhel Benita op Brynjólfur Willumsson.

Daarna behield Groningen het initiatief, maar daar kwam verandering in toen Marco Rente zijn tweede gele kaart kreeg tegen zijn oude club. Tien minuten daarna leek Heracles via Kulenovic opnieuw op voorsprong te komen toen hij de bal binnentikte uit een vrije trap, maar na inmenging van de VAR werd de treffer afgekeurd wegens buitenspel.