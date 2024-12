Henk Spaan plaatst speler van Ajax op een voetstuk: ‘We leven nu in zijn tijdperk’

Henk Spaan geeft Kenneth Taylor een 8+ voor zijn optreden tegen Almere City (3-0 winst). In zijn eigen rubriek Spaan geeft punten namens Het Parool komt de journalist haast woorden tekort om zijn bewondering voor de middenvelder van Ajax te uiten.

Volgens Spaan werd Taylor zondag ‘niet voor niets’ uitgeroepen tot Man of the Match bij Ajax. “Hoewel het nauwelijks meetbaar is, lijkt dit zijn beste seizoen bij Ajax.”

De 22-jarige Taylor speelde dit seizoen al 1.836 minuten namens Ajax. In 27 officiële wedstrijden was de Alkmaarder goed voor 7 doelpunten en 7 assists.

Spaan ziet een duidelijke verandering in het spel van Taylor. “Hij is rustiger in het veld geworden. Hoe vaak zagen we hem voorheen niet struikelen over de bal in de aanname? Het overkwam hem pas nog tegen Lazio, na die ziekenhuisbal van Henderson: vallen over de voetbal.”

“Het zal waarschijnlijk de laatste keer zijn geweest”, oreert Spaan verder. “We leven nu in het tijdperk van Taylor, de man van de gestifte doelpunten en bekeken assists. Zowel zijn lobje als het kopballetje waren toonbeelden van kalmte en efficiëntie.”

“Schoppen doet hij ook niet meer, kan zichzelf nauwelijks voorstellen dat hij het ooit heeft gedaan. Er is een vorm van volwassenheid over hem gekomen”, besluit Spaan zijn lofzang.

Taylor mag zich donderdagavond weer laten zien bij Ajax. Dan speelt de selectie van trainer Francesco Farioli in eigen huis tegen Telstar in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker.