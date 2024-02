Henderson lijkt sta-in-de-weg voor ‘next big thing’ uit Premier League

Gareth Southgate heeft zijn licht laten schijnen op Jordan Hendersons transfer naar Ajax. De Engelse bondscoach geeft toe dat het makkelijker is de middenvelder te beoordelen dan wanneer hij nog in Saudi-Arabië zou spelen. Daarmee lijkt Kobbie Mainoo, om wie de roep steeds groter wordt bij de Engelse fans, nog even in de wachtkamer te worden gezet voor het nationale team. Wel deelt Southgate complimenten uit aan Mainoo.

Southgate was zaterdag fysiek aanwezig bij de topper tussen Ajax en PSV (1-1). De 53-jarige keuzeheer zag vanaf de tribune hoe Henderson direct negentig minuten vol maakte.

"Ik denk dat hij enthousiast terugkijkt op de wedstrijd", zegt Southgate in The Independent. "Er heerste een echt derbygevoel in het stadion."

"Ook is de club (Ajax, red.) dolblij hem erbij te hebben. Hij heeft een warm welkom gekregen, ik weet zeker dat dat veel voor hem betekent."

Dat Henderson weer in Europa speelt, kan Southgate tevens bekoren. Hij erkent dat het vertrek bij Al-Ettifaq zijn werk een stukje makkelijker maakt.

"Het is makkelijker om iemand te beoordelen in een Europese competitie." Daardoor lijkt Henderson weer een streepje voor te hebben op bijvoorbeeld Mainoo.

De twee spelen op dezelfde positie, en Mainoo ontpopt zich steeds meer als next big thing in de Premier League. De achttienjarige is onderhand een onmisbare schakel geworden bij het Manchester United van Erik ten Hag.

De roep om een debuut voor the Three Lions wordt dan ook steeds groter. Southgate erkent dat hij Mainoo in ieder geval in de gaten houdt.

"Hij doet het geweldig voor een jonge speler", aldus Southgate. "Ik weet alleen niet zeker of hij een verdedigende middenvelder gaat worden. Hij speelt nogal aanvallend. Maar hij heeft een geweldig carrièrebegin gehad en het is verstandig hem te blijven volgen in de toekomst."



