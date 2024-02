‘Henderson is zo ongeveer alles, behalve een typische Ajax-speler’

Sjoerd Mossou heeft in zijn nieuwste column in het Algemeen Dagblad teruggeblikt op de hype rond Jordan Henderson. De middenvelder heeft zijn eerste wedstrijden achter de rug in dienst van Ajax, maar wist daarin amper te imponeren.

Mossou zag toe hoe Henderson als 'Oppergod der Godenzonen werd verheven' in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers zeiden nog nooit zoveel shirtjes te hebben verkocht van een specifieke speler, maar gaven geen duiding.

"Het zal vast kloppen hoor, dat record, maar moest hier wellicht stiekem een krankzinnig miljoenensalaris worden recht gepoetst?", aldus Mossou.

"Een aanhang die prat gaat op de schoonheid van het spel, die de meest weergaloze spelers voorbij zag komen in de laatste zestig jaar - van Johan Cruijff tot Zlatan Ibrahimovic en van Dennis Bergkamp tot Hakim Ziyech - rende nu in polonaise naar de fanshop voor een shirtje van een speler zo doorsnee als een doorzonwoning."

Mossou is nog niet onder de indruk geraakt van de Henderson. "Henderson zo ongeveer alles, behalve een typische Ajax-speler: een oerdegelijke controleur die ruwweg het midden houdt tussen Mark van Bommel en Timmy Simons, maar dan met een lief Noord-Engels accent."

"We zijn een week of drie verder en alles is weer geluwd. Henderson blijkt exact de voetballer te zijn die hij al heel zijn leven is: gewoon, een voetballer. Ajax is nog net zo hopeloos de weg kwijt als in de maanden hiervoor."

Mossou verwacht wel dat Ajax nog plezier gaat beleven aan Henderson. "Die arme jongen kan het ook niet helpen dat hij plots tot de nieuwe Oppergod der Godenzonen werd verheven. Maar wel een beetje jezelf blijven graag. Kop omhoog, jongens, en borst vooruit. Aan een onderdanig, nederig Ajax heeft niemand iets."

