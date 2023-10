Helmond hoopt op herstel: ‘Iedereen dacht dat wij kampioen zouden worden’

Voetbalminnend Nederland krijgt vaak hetzelfde menu voorgeschoteld: ‘de grote drie’ en respectievelijke bijgerechten. Daarom neemt Voetbalzone dit seizoen een Kijkje in de Keuken Kampioen Divisie. Met behulp van de archieven en een zorgvuldig geselecteerde clubexpert zetten we de minder bekende Nederlandse clubs in de spotlight. Deze editie biedt een kijkje in de keuken van Helmond Sport, de club die ooit 3-0 won van het Barcelona van Johan Cruijff.

Er klinkt weer wat geroezemoes in de straten van Helmond. Hans Meeuwsen, voormalig rechtsback van de club, merkt dat het voetbal weer begint te leven in de stad. Helmond Sport is in afwachting van een nieuw stadion, Jurgen Streppel, die er als voetballer én trainer al furore maakte, staat sinds december 2022 aan het roer als technisch directeur en er is een jonge, frisse selectie aanwezig. “Als je om een periode of beker speelt, dan leeft het hier. Dan wordt erover gepraat”, vertelt Meeuwsen in gesprek met Voetbalzone. Alleen is hier de laatste jaren absoluut geen sprake van geweest in Zuidoost-Brabant.

Dat was in de tijd van Meeuwsen wel anders. De oud-verdediger mocht als amateur voor het eerst meetrainen bij een aanstaand kampioen. “Ik mocht meetrainen. Toen stonden ze op het punt om kampioen te worden. Het enige jammere was dat ik alleen op dinsdag meetrainde, en toen deden ze altijd een Cooper test”, spreekt hij over het seizoen 1981/82. Helmond Sport wint daarin al vroeg de eerste periodetitel ooit, sinds het in 1967 officieel opgericht wordt door de proflicentie van het lokale Helmondia ’55 over te nemen. Even later is de ploeg kampioen van de eerste divisie. Een status die nu ver weg lijkt.

In 1982 wordt Helmond Sport voor het eerst en laatst kampioen van de eerste divisie. (Foto van Helmond Sport Archief.)

Andere tijden

Waar de prestaties in die tijd voor Helmondse begrippen top waren, was de jeugdopleiding minder ontwikkeld. Helmond Sport hervormt in 2018 de jeugdopleiding, waar met name de combinatie voetbal en onderwijs de boventoon voert. Als missie formuleert De Academy dat het ‘met een inspirerend opleidingsklimaat’ een zo groot mogelijke doorstroom moet creëren en kinderen ‘bovengemiddeld voorbereidt op de maatschappij’. Meeuwsen kent andere ervaringen. “Ik voetbalde bij HVV en werd letterlijk van de straat geplukt door de toenmalige scout. Tegenwoordig noem je dat hangjeugd. ‘Hans, jij moet mee met Helmond praten’, zei hij.”

Daar wordt Meeuwsen onderdeel van de succesvolste selectie ooit van de club. Twee jaren mag hij in de Eredivisie spelen. “We speelden twee jaar lang tegen degradatie, maar het was een unicum. We speelden mooie wedstrijden in de top. Tegen Ajax, Feyenoord, PSV, Utrecht, noem maar op.” Eenmaal ontsnapt Helmond Sport aan degradatie met een vijftiende plek, maar een jaar later en een plek lager degradeert de club in 1984 toch. “Dat is toch het ergste dat ik heb meegemaakt, al was het onontkoombaar. Of we zijn bekritiseerd? Absoluut niet. Als ze hier zagen dat je alles deed om erin te blijven, dan is het goed. Als je lanterfant, dan zijn ze zo klaar met je in Helmond.”

Een seizoen later volgt nog een primeur. In 1985 beleeft Helmond geen sterk seizoen, maar staat de club uiteindeiljk toch in de bekerfinale tegen FC Utrecht. Na een gelijkspel in de eerste wedstrijd (0-0), volgt de replay die Utrecht met 1-0 wint. "We stonden twaalfde in de eerste divisie, maar wel in de bekerfinale. Dat is toch bijzonder", herinnert Meeuwsen zich. Drie seizoenen later is Helmond opnieuw getuige van iets bijzonders. Tijdens een oefenwedstrijd wint het team met 3-0 van Cruijffs Barcelona. “Iedereen dacht dat we toen kampioen zouden worden, maar dat viel vies tegen”, lacht Meeuwsen. Helmond Sport eindigt dat seizoen als zestiende.” We hebben nu al een hele tijd niks meer. Dat is moeilijk. Ook voor de mensen die hier zitten. Het laatste half jaar van 2022/23 lieten ze redelijk goed voetbal zien. Maar tijden terug dacht ik ook: waar zitten we naar te kijken?. Dus ik hoop dat ze nu de juiste mensen hebben aangetrokken en dat het nu beter gaat.”

Een oefenwedstrijd tegen het beroemde Barcelona is het hoogtepunt van het seizoen 1988/89. (Foto van Helmond Sport Archief.)

Een nieuwe weg

Een van die mensen is Jurgen Streppel, de nieuwe technisch directeur van de club. Streppel speelt van 1990 tot 1992 voor de club, en later opnieuw van 1997 tot 2005. In die periodes komt de verdediger soms dicht bij promotie, zoals Sport vaker komt. Tussen 1999 en 2017 haalt de vereniging liefst tien keer de nacompetitie, telkens zonder succes. Het dichtstbij komt het in 2005. Na een zesde plaats in de competitie volgt een veelbesproken nacompetitie. Voor de laatste promotiewedstrijd tegen Sparta komt uit dat Helmond-spits Ivan Tsvetkov de volgende jaargang bij de club uit Rotterdam zal spelen. Helmond Sport verliest uiteindelijk de strijd om promotie. De enige speler van die selectie die wél Eredivisie zal spelen, is Tsvetkov bij zijn nieuwe club. “Er gingen verhalen dat hij expres een grote kans gemist zou hebben, maar dat geloof ik niet”, haalt Meeuwsen terug.

Wie Helmond Sport wel trouw blijft, is Streppel. Na het seizoen 2004/05 functioneert hij eerst als jeugdtrainer binnen de club. In 2007/08 is hij voor een seizoen assistent, alvorens hij in 2008 het roer overneemt als hoofdtrainer. Streppel behaalt onder andere de hoogste positie in zeven jaar tijd, door derde te worden in 2011. Zij het dat Helmond in de Play Offs opnieuw ongelukkig is. “Waar dat aan ligt. Ja, als ik dat wist, was ik wel trainer geworden. Het is ook een momentopname, maar we zijn door zulke momenten wel een soort eeuwige tweede”, vertelt Meeuwsen, die desondanks vertrouwen toont in Streppels nieuwste functie. “Hij heeft de know-how. Hij is heel relaxt, maar weet wel precies waar hij over lult. Ik denk dat hij wel echt een Helmond-hart heeft, dus ik heb er vertrouwen in dat hij kan slagen.”

Hoop voor Helmond

En dat is nodig in Helmond. Sinds 2018 kwam Helmond Sport niet hoger dan een zestiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. De club eindigde driemaal zelfs als laatste. Wat is ervoor nodig om weer de weg omhoog in te slaan? “Stabiliteit om wedstrijden te winnen. Vooral in uitwedstrijden. Als je aan het begin van het seizoen kijkt, dan win je thuis tegen FC Den Bosch, daarna moet je uit weer aan de bak om hetzelfde te laten zien. Dat mis ik nu", refereert Meeuwsen aan de uitwedstrijd tegen Jong PSV (2-1 verlies). “Ik heb hier soms gezeten; dat was geen pretje. Je wordt toch geassocieerd met Helmond Sport. Ik hoop nog steeds dat een keer die ommekeer komt. Je hoeft niet altijd te winnen, maar ik wil goed voetbal zien. Dat er wat gebeurt op het veld."

Daarnaast haalt de clubman nog een verbeterpunt uit de wedstrijd tegen Jong PSV. “Zo’n jongen van PSV schopt drie spelers van Helmond de wedstrijd uit. In mijn tijd was dat anders gegaan. Dan had er wel iemand opgetreden. Het lijkt mij alsof spelers nu meer voor zichzelf spelen. Dat kan ik ook mis hebben, maar er wordt niets van gezegd of tegen gedaan. Ik heb ook makkelijk praten, nu zien ze natuurlijk alles. Maar je mag best iets van ploeg tonen. Dat je bij elkaar hoort, dat mag er dan van afspatten.” Desondanks kan het voetbal in Helmond af en toe weer gevierd worden. Bijvoorbeeld op 1 oktober 2023. Helmond Sport boekt op die dag de grootste uitzege in veertien jaar tijd. VVV Venlo wordt in eigen huis met liefst 0-4 geklopt.

Tot slot werkt men binnen de club ook aan de toekomst. De club neemt in 2024 afscheid van het GS Staalwerken Stadion. Het voetbalthuis dat plaats biedt aan 4.200 mensen staat er al sinds 1916 in verschillende vormen en maten. Ook Meeuwsen heeft er mooie herinneringen aan. “Ik weet nog dat ik op een training kwam, toen was de hele tribune achter de dug-outs weggewaaid. Die bestond toen nog uit golfplaten", lacht hij. De charme van het stadion is onder meer dat het midden in een woonwijk staat. “Het is praktisch mijn achtertuin." Het nieuwe oord, slechts enkele meters van het oude vandaan, krijgt in eerste instantie 3.600 zitplaatsen, met uitbreidingsmogelijkheden tot maximaal 5.000.

Maar om die uitbreiding te realiseren zal er eerst weer volop publiek naar de wedstrijden moeten komen. Iets waar Helmond Sport meermaals moeite mee heeft gehad, onderkende ook Joni Hermens, het gezicht achter Helmond-mascotte Loewy de Kat: "De binding tussen spelers en supporters is niet meer wat het geweest is. Enkele jaren geleden kwamen spelers na de wedstrijd regelmatig naar het supportershonk en gingen zelfs regelmatig met ons de stad in. Dat gebeurt bijna niet meer. Jammer", zei zij in 2021. Meeuwsen moedigt die harmonie ook aan. “Die wisselwerking moet weer terugkomen. Dat heb ik de afgelopen jaren wel gemist. Maar ja, als je wint, krijg je ook meer binding met de mensen”, besluit mister Helmond Sport met een hoopvolle blik.