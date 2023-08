Het talent dat Griezmann altijd kocht op Football Manager: ‘Dat was bijzonder’

Donderdag, 24 augustus 2023 om 14:30 • Wessel Antes • Laatste update: 14:47

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Arjen van der Heide, de 21-jarige rechtsbuiten van Roda JC. Ooit stond de linkspoot te boek als het grootste talent van sc Heerenveen, dat zelfs een overstap kon maken naar Ajax. Vorige zomer koos Van der Heide er bewust voor om aan de slag te gaan in Kerkrade, om zo meer te gaan spelen, volwassener te worden en ervaring op te doen.

Door Wessel Antes

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat Van der Heide de keuze maakte om zijn geliefde geboortestad Heerenveen in te ruilen voor Heerlen. Het Abe Lenstra Stadion maakte plaats voor het Parkstad Limburg Stadion, maar liefst 265 kilometer verderop. “Het bevalt steeds beter hier in Limburg”, aldus Van der Heide. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik aan het begin wel moest wennen, ook omdat ik voor het eerst op mezelf ging wonen. Ik merk dat het steeds beter gaat, mede doordat mijn vriendin vaker langskomt. Ik voel me steeds meer thuis bij Roda, maar ook in Limburg.”

Naast zijn familie en vrienden mist Van der Heide één specifiek ding aan de provincie waarin hij opgroeide. “In Friesland heb je veel meer water en in mijn vrije tijd was ik vaak op mijn bootje te vinden, dus dat mis ik wel.” Ook is er een ander groot verschil tussen Friesland en Limburg. “Ik moest echt wennen aan het accent hier, maar andersom hadden mensen dat waarschijnlijk ook bij mij. Uiteindelijk zorgt dat vooral voor grappige situaties, haha. Of ik als Heerenveen-talent had verwacht ooit bij Roda te spelen? Nee, maar in de voetballerij weet je het nooit.”

Van der Heide is voor zijn carrière verhuisd uit Friesland, maar Heerenveen zit voor altijd in zijn hart. Evenals de plaatselijke sportclub, die al sinds 1993 onafgebroken in de Eredivisie speelt. “Ik ben begonnen bij de Heerenveense Boys, maar kon al vrij snel de stap maken naar sc Heerenveen. Dat was destijds een droom die uitkwam. Als klein jongetje ging ik altijd naar het stadion toe, dus om dan zelf voor die club te mogen spelen is iets onwerkelijks. Heerenveen is mijn club en dat zal ook altijd zo blijven. Ik droom er nog steeds van om te slagen in het Abe Lenstra Stadion.”

In games als Football Manager en FIFA behoorde Van der Heide altijd tot het groepje Nederlandse talenten met veel potentieel. De vleugelspits heeft dat zelf ook meegekregen, op een bijzondere manier. “Ik speel zelf vooral FIFA, maar dan ging ik niet zo zeer naar mezelf kijken. Op een gegeven moment kreeg ik door dat ik op Football Manager kon uitgroeien tot een goede speler, omdat Antoine Griezmann dat op Instagram had geplaatst. In een interview gaf hij ook aan dat hij me altijd kocht, dus dat was wel grappig. Dat zo’n grote voetballer mijn naam noemde was bijzonder.” Naast Van der Heide contracteerde Griezmann in zijn rol als virtuele manager ook Brian Brobbey en Sontje Hansen, waardoor hij een Nederlandse voorhoede tot zijn beschikking had.

Van der Heide speelde tussen 2012 en 2022 voor zijn jeugdliefde Heerenveen.

Van der Heide werd als talent vaak geselecteerd voor de Nederlandse jeugdelftallen, waarmee hij een uitzondering was tussen de vele spelers van Ajax, AZ, Feyenoord en PSV. “Ik kon bij Oranje niet terugvallen op mijn teamgenoten van Heerenveen, want je komt natuurlijk vooral jongens tegen die spelen bij de topclubs. Iedereen kende elkaar al van hun club en school, terwijl ik mijn weg moest vinden. Toen ik vaker werd opgeroepen was dat uiteraard geen probleem meer.” In totaal speelde Van der Heide 22 jeugdinterlands, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 2 assists. Als jeugdinternational speelde hij onder meer samen met Jurriën Timber (Arsenal) en Ryan Gravenberch (Bayern München), destijds nog talenten bij Ajax.

Zelf kreeg Van der Heide ook de kans om aan de slag te gaan in Amsterdam. Op zijn vijftiende bracht de linkspoot een bezoek aan Sportcomplex De Toekomst, omdat Ajax het erg in hem zag zitten. “Ajax wilde mij graag hebben, maar het gevoel was gewoon niet goed. Op dat moment was ik vijftien en mocht ik al regelmatig meetrainen met het eerste van Heerenveen. Ik was hét grote talent en bij Ajax zou ik een van de velen worden. Daarnaast vond ik het te vroeg om Heerenveen te verlaten. Ik was er niet klaar voor om mijn familie achter te laten om te gaan wonen in een gastgezin. In mijn hoofd dacht ik alleen aan doorbreken in Heerenveen.”

Die doorbraak kwam er uiteindelijk. Van der Heide speelde in totaal 40 officiële wedstrijden voor Heerenveen, maar moest het vaak doen met een gering aantal speelminuten. Scoren deed hij niet, al leverde hij wel drie assists af. “Of ik er weleens spijt van heb dat ik niet naar Ajax ben gegaan? Nee, eigenlijk niet. Ik heb de keuze om bij Heerenveen te blijven destijds gemaakt omdat het voor mij goed aanvoelde. Natuurlijk denk ik er weleens over na hoe het had gelopen als ik naar Ajax was gegaan, maar uiteindelijk kun je dat nooit zeker weten. Het heeft dan ook geen nut om daar lang over in te zitten. Veel Ajacieden kunnen niet geloven dat je Ajax een ‘nee’ verkoopt, dat is me wel bijgebleven uit die tijd.”

Van der Heide slaagde er niet in om een vaste basisspeler te worden in het Abe Lenstra Stadion, maar heeft wel veel geleerd tijdens zijn periode in de Friese hoofdmacht. “Qua prestaties kijk ik niet met een heel goed gevoel terug op mijn tijd in het eerste elftal, maar ik heb wel veel ervaring opgedaan die ik kan meenemen in de rest van mijn carrière. Met de kennis van nu had ik anders op bepaalde dingen gereageerd. Als jonge speler had ik meer geduld moeten hebben, vooral bij tegenslagen. Aan de andere kant ging het in die tijd ook niet goed met Heerenveen als club. Het elftal liep niet, dus dan is het als jonge speler lastig om op te staan. Ik had mijn kop niet zo snel moeten laten hangen, ik merk nu dat ik daar verder in ben.” Heerenveen had Van der Heide graag langer behouden, maar de Fries koos bewust voor een driejarig contract bij Roda.

“Bij Heerenveen bleef ik dat talent uit de jeugd, die tegen een doorbraak aanzat”, zegt Van der Heide over de keuze om zijn jeugdliefde te verlaten. “Ik kon bij Heerenveen blijven, maar koos voor een nieuw avontuur. Ik hoop ooit weer terug te keren bij Heerenveen, maar dan als bepalende speler voor een lange periode. Dat hoeft niet per se op de korte termijn, wellicht is dat iets voor later. Als jonge speler had ik de route Heerenveen-Ajax-Barcelona in mijn hoofd, maar soms lopen dingen gewoon anders in de voetballerij. Je moet realistisch zijn. Nu hoop ik via Roda een mooie carrière op te bouwen.”

Van der Heijde met Dylan Vente, die inmiddels een fraaie transfer naar Hibernian heeft gemaakt.

De overstap naar Roda was, ondanks de afstand tot Friesland, ergens ook een logische keuze. “Toen ik hier kwam was Jurgen Streppel de trainer”, vertelt Van der Heide. “Hij had me bij Heerenveen bij het eerste gehaald en weet wat ik kan. Jurgen vertelde me dat ik in Kerkrade veel aan spelen toe zou komen. Roda heeft een goed plan met mij, waarin mijn ontwikkeling bovenaan staat. Dat overtuigde me om deze keuze te maken. Het eerste jaar was lastig, ook door het plotselinge vertrek van Jurgen, maar ik merk wel dat ik vooruitgang aan het boeken ben.” In zijn eerste seizoen voor Roda kwam Van der Heide tot 32 officiële duels, waarin hij goed was voor twee doelpunten en 3 assists.

“Qua resultaten was het een lastig jaar voor de hele club”, aldus Van der Heide. “Dat is ook terug te zien aan onze eindklassering en mijn persoonlijke statistieken. Ik heb vorig seizoen meer gespeeld dan bij Heerenveen, maar ik ben me er bewust van dat mijn rendement omhoog moet. Daar train ik hard voor, waarbij ik me richt op specifieke dingen. In de eerste wedstrijd tegen Helmond Sport heb ik twee assists kunnen geven, dus dat was een lekkere start. Het is aan mij om die lijn door te trekken, zodat ik het team kan helpen door belangrijk te zijn.”

Roda eindigde in het vorige seizoen op de vijftiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie, maar is momenteel koploper na winst in de eerste twee speelrondes. Er is de afgelopen maanden een hoop veranderd volgens Van der Heide. “Wij moeten met Roda minimaal meedoen aan de play-offs dit seizoen, dat is een must. De prestaties van vorig jaar waren simpelweg ondermaats, dat hebben we ook hardop uitgesproken. Onze nieuwe trainer Bas Sibum is heel duidelijk en direct. Hij geeft trainingen die tactisch goed in elkaar zitten. Hoewel we pas een paar wedstrijden onderweg zijn, zie je bepaalde spelprincipes wel al terug.”

Van der Heide hoopt dit seizoen een goede tandem te vormen met Boyd Reith, die als vleugelverdediger graag een overlap toepast. “Dat kan een wapen zijn, ja. Boyd gaat er vaak overheen wanneer ik naar binnen trek, waardoor ik hem de bal ook kan meegeven. Hij geeft het team goede energie. Ik denk dat wij een goed duo zijn en we hopen dat dit seizoen te laten zien.” Rotterdammer Reith genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde net als Van der Heide jeugdinterlands voor Oranje. Reith is echter een aantal jaren ouder en van dezelfde lichting als onder meer Vente en Tyrell Malacia (Manchester United).

Roda JC en Van der Heide zijn goed begonnen aan het nieuwe seizoen.

Tot medio 2025 staat Van der Heide onder contract bij Roda. Over een vervolgstap denkt hij momenteel nog niet echt na. “Ik kijk vooral naar de korte termijn, dus naar dit seizoen. Mijn overstap van Heerenveen naar Roda had ik in eerste instantie ook niet zien aankomen, dus ik weet inmiddels dat je in de voetballerij niet kunt plannen. Ik wil dit seizoen gewoon zo goed mogelijk spelen bij Roda en dan zie ik wel wat er op mijn pad komt. Wie weet wordt dit een seizoen waarin we een bijzondere prestatie neerzetten, dan is alles ook weer anders. Ik laat het allemaal op mij afkomen en focus me vooral op mijn ontwikkeling.”

Op de vraag waar Van der Heide ooit nog wil spelen, geeft hij een gedecideerd antwoord. “Mijn droom is wel om in Spanje te voetballen, in LaLiga. Dat is altijd zo geweest. Ik ben groot fan van het Spaanse voetbal en de competitie, lekker veel op techniek. Vroeger droomde ik natuurlijk van Real Madrid of FC Barcelona, maar je moet ook kijken wat realistisch is. Als ik via een omweg ooit nog in LaLiga beland, zou dat echt fantastisch zijn. Welke club maakt me dan niet per se uit, want de Spaanse competitie in het algemeen trekt me gewoon heel erg.”

Ondanks de vele jeugdinterlands die Van der Heide speelde, is het Nederlands elftal momenteel ver weg. “Mocht ik op den duur bij grotere clubs terechtkomen en presteren, mag ik daar pas weer over nadenken. Een aantal oud-teamgenoten van Oranje hebben inmiddels wat interlands achter hun naam staan, dus wie weet kan ik me ooit bij hen voegen. Momenteel is dat natuurlijk nog ver weg. Nu moet ik gewoon lekker knallen bij Roda.” Waar Van der Heide zichzelf over vijf jaar ziet? “Dan zeg ik LaLiga, want het is altijd goed om ambities te hebben.”

Paspoort

Naam: Arjen van der Heide

Club: Roda JC

Leeftijd: 21

Positie: Rechtsbuiten

Lengte: 174 cm

Wedstrijden: 33

Sterke punten: Dribbels, techniek, overzicht