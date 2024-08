Manchester United is zaterdagmiddag onderuit gegaan op bezoek bij Brighton & Hove Albion. De manschappen van Erik ten Hag waren bij vlagen sterker dan de tegenstander, maar twee afgekeurde goals en een tegentreffer in blessuretijd braken the Red Devils op: 2-1.

Ten Hag hield vast aan de elf namen die een week eerder wisten af te rekenen met Fulham (1-0). Dat betekende onder meer dat Noussair Mazroui wederom als rechtsachter startte en dat Bruno Fernandes opnieuw vanuit de spitspositie opereerde. Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee startten op de reservebank.

Aan de kant van Brighton kregen Nederlanders wél basisplekken. Joël Veltman startte als rechtsachter, terwijl Jan Paul van Hecke een plekje in het hart van de defensie had. Mats Wieffer en Bart Verbruggen ontbraken wegens blessures.

De eerste serieuze mogelijkheid van de wedstrijd was voor Manchester United. De mee opgekomen Diogo Dalot had een harde voorzet op Amad Diallo in huis. De Ivoriaanse buitenspeler slaagde er niet in om de voorzet tot assist te promoveren en schoot van dichtbij naast.

The Red Devils hadden zeker in het eerste kwart van de wedstrijd het betere spel, maar toch was het Brighton dat in de 32ste minuut de leiding nam. Harry Maguire liet na in te grijpen, waarna Kaoru Mitoma met een lage voorzet Danny Welbeck vond. De spits kon van heel dichtbij binnen glijden tegen zijn oude ploeg: 1-0.



Vrijwel meteen na de openingsgoal dacht Manchester United langszij te komen. Bij de tweede bal kopte Rashford in, waarna Jason Steele redding bracht. De doelman tikte de bal echter tegen de hak van de vallende Rashford aan, waarna het leer op curieuze wijze alsnog in het doel plofte. Het juichen was voor Manchester United van korte duur, want er was buitenspel geconstateerd.

Na de rust, met Zirkzee inmiddels binnen de lijnen, was de thuisploeg de sterkere van de twee en dat leidde meermaals bijna tot de 2-0. Dalot moest in de 52ste minuut de bal van de lijn halen en enkele minuten later kopte Welbeck op de lat.

Nog voor het verstrijken van het uur kwam Manchester United, al dan niet enigszins tegen verhouding in, op gelijke hoogte. Mazraoui stak Diallo de diepte in, waarna de vleugelaanvaller via Van Hecke afrondde: 1-1.

Een kleine twintig minuten voor tijd dachten the Mancunians de leiding te nemen. Na een mooie aanval zette Fernandes invaller Alejandro Garnacho voor open goal. De jonge Argentijn schoot in en scoorde, maar onderweg naar het doel raakte de bal de inglijdende Zirkzee. De van Bologna overgekomen spits bevond zich in buitenspelpositie en dus bleef de stand gelijk.

Tien minuten voor tijd viel ook De Ligt in. Met twee Nederlanders op het veld ging Manchester United op zoek naar de winnende treffer, maar die wist het niet te vinden. Diep in blessuretijd deed Brighton dat wel. João Pedro kopte the Seagulls in de 95ste minuut naar de verrassende overwinning: 2-1.