Hele gunstige achtste finale lonkt voor Nederland: op dit scenario is het hopen

Het Nederlands elftal heeft na het afronden van Groep E op het EK nog twee potentiële tegenstanders in de achtste finale. Oranje speelt ofwel tegen Engeland, ofwel tegen Roemenië (de winnaar van Groep E).

Gezien de status van beide landen zal Nederland hopen op een confrontatie met Roemenië, om zo Engeland te ontlopen. Daarvoor zijn twee scenario's: Oranje ontloopt Engeland indien Tsjechië wint van Turkije of indien Georgië verrassend wint van Portugal.

In alle andere gevallen stuit Nederland in de achtste finale op Engeland. De kans daarop is volgens databureaus het grootst, namelijk 64 procent. De kans is 36 procent op een wedstrijd tegen Roemenië.

De landen in Groep E bleken dit EK ontzettend aan elkaar gewaagd en eindigen allemaal op vier punten. Op basis van doelsaldo is de eindstand bepaald: Roemenië wint de groep, België gaat als nummer twee verder, terwijl Slowakije als nummer drie het toernooi vervolgt. Oekraïne is de uitermate ongelukkige nummer vier die naar huis moet.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties