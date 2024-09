Heldenontvanst bij Corinthians voor Memphis Depay, die opvallend rugnummer kiest

Memphis Depay is in de nacht van woensdag op donderdag op grootse wijze gepresenteerd bij zijn nieuwe club Corinthians. De presentatie ging gepaard met veel vuurwerk en een lichtshow. Als klap op de vuurpijl zag hij zijn nieuwe ploeggenoten ook nog winnen.

De presentatie van Depay vond plaats rond het duel met Juventude in de strijd om de Copa Do Brasil. Op grote schermen in het stadion werd de presentatievideo laten zien, tot groot genoegen van de aanwezige fans in de Neo Química Arena in São Paulo.

Depay gaat spelen met rugnummer 94, verwijzend naar zijn geboortejaar. "Mijn eerste dag in Brazilië bevestigde voor mij dat God om meerdere reden zou willen dat ik hier kwam spelen", liet een opgewekte Depay na afloop weten via X.

De avond kreeg nog iets meer glans door de gebeurtenissen op het veld. Corinthians ontdeed zich in de kwartfinale van de Copa Do Brasil met 3-1 van Juventude. Voormalig PSV'er André Ramalho was een van de doelpuntenmakers.

In competitieverband gaat het een stuk minder met Corinthians. De gevallen grootmacht staat zeventiende met 25 punten uit 25 wedstrijden. Slechts twee ploegen wisten minder vaak te scoren, hetgeen Depay verandering in moet brengen.