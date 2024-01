NEC door wereldgoal naar laatste acht in strijd om TOTO KNVB Beker

NEC heeft zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer Rogier Meijer was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Go Ahead Eagles door treffers van Koki Ogawa en Sai van Wermeskerken. Met name de treffer van laatstgenoemde was van grote schoonheid.

NEC en Go Ahead konden het bekerduel allebei met vertrouwen tegemoetzien. De Nijmegenaren zijn al vijf officiële wedstrijden op rij ongeslagen en hielden Feyenoord afgelopen weekend knap op een 2-2 gelijkspel in De Kuip.

Go Ahead ging zondag strijdend ten onder tegen Ajax. De Deventenaren kwamen uitstekend voor de dag tegen de Amsterdammers, maar moesten uiteindelijk wel buigen met 2-3. Van het goede gevoel van beide ploegen was in de beginfase van het duel echter weinig terug te zien.

Het eerste kwart van de wedstrijd leverde namelijk geen enkel gevaar op voor beide doelen, zag ook het mediateam van NEC. "Het eerste deel van deze wedstrijd lijkt vooralsnog meer op walking football", viel er te lezen op het officiële X-account van de club.

Bij het eerste fatsoenlijke gevaar van de wedstrijd raakte Magnus Mattsson meteen de paal. De Deen kreeg ruimte om met links uit te halen en verschalkte doelman Jeffrey de Lange, maar zag zijn inzet via de rechterpaal voorbij het doel rollen.

Na ruim een half uur spelen was het wel raak voor de thuisploeg. Na een scrimmage op zo'n veertig meter van het doel kwam de bal per toeval via Sontje Hansen voor de voeten van Ogawa. De Japanner wist zich wel raad met het buitenkansje: 1-0.

In het tweede bedrijf lag de amusementswaarde niet heel veel hoger dan in het eerste bedrijf. Een schot van Bobby Adekanye ging hoog over, terwijl Mattsson na een vrije doortocht richting het doel hopeloos naast schoot.

Van Wermeskerken besloot het duel niet veel later alsnog in het slot te gooien. Na een afgeslagen vrije bal van Mees Hoedemakers nam de verdediger de bal ineens op de pantoffel. Tot zijn eigen schrik zag Van Wermeskerken de bal in de rechterkruising verdwijnen.

Go Ahead ging vervolgens opportunistisch spelen, bracht Xander Blomme en Finn Stokkers binnen de lijnen en maakte de aansluitingstreffer via Gerrit Nauber (kopbal uit een corner), maar dichterbij dan dat kwam de ploeg van René Hake niet.

