Heerlijke kopbal van Ekkelenkamp leidt cruciale zege Royal Antwerp in

Woensdag, 3 mei 2023 om 22:22 • Jonathan van Haaster

Royal Antwerp heeft een cruciale zege geboekt in de Championship play-offs van de Jupiler Pro League. De ploeg van trainer Mark van Bommel ging effectief met zijn kansen om en versloeg Union Sint-Gillis: 0-2. De eerste treffer kwam op naam van Jurgen Ekkelenkamp, die zijn ploeg na een mooie loopactie op fraaie wijze op voorsprong kopte. Na de 0-2 van Mandela Keita wist the Great Old in de tweede helft stand te houden. Antwerp is de nieuwe nummer twee en heeft slechts twee punten minder dan koploper KRC Genk. Union volgt op één punt van Antwerp.

Aan de kant van Union kreeg Bart Nieuwkoop weinig verrassend een basisplaats toebedeeld. De Nederlander stond rechts op het middenveld. Net als Loïc Lapoussin, die op de linkerflank stond, moest hij voor de aanvoer naar spitsen Simon Adingra en Victor Boniface zorgen. Bij Antwerp ontbrak Calvin Stengs wegens een lichte blessure, waardoor Keita zijn kans kreeg op het middenveld. Ekkelenkamp stond op 10 achter spits Vincent Janssen. Gyrano Kerk begon op de bank.

Daar is ?????????????????????? ??

De Nederlander hangt mooi hoog in de lucht zet met een heerlijke knik Antwerp op voorsprong! ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #USGANT pic.twitter.com/PlkIicqWPp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 3, 2023

Na een harde openingsfase was het Ekkelenkamp die voor het eerste gevaar zorgde middels een schot, dat opgeraapt kon worden door doelman Anthony Moris. Ook Janssen dacht aan scoren. De spits moest echter toezien hoe Lapoussin met een uiterste tackle erger voorkwam voor de thuisploeg. Toch wist Antwerp zijn overwicht uit te drukken in een doelpunt. Ekkelenkamp zette een prima loopactie in en kopte feilloos raak uit een voorzet van Jelle Bataille: 0-1. Nieuwkoop leek de 1-1 voor het binnentikken te hebben, ware het niet dat hij net tekort kwam. Ogenblikken later sloeg Antwerp genadeloos toe. Christian Burgess leverde de bal zomaar in bij Keita, die een vrije doortocht kreeg en Moris het nakijken gaf: 0-2. Boniface zag zijn kopbal aan de andere kant nog gekeerd worden door Jean Butez.

Keita ???????????????????? de score ??

Antwerp gaat heerlijk van start en staat na een half uur voetballen op 2-0! ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #USGANT pic.twitter.com/XayL9x47Xt — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 3, 2023

Union moest na rust dus aan de bak, maar het was juist Antwerp dat hard op weg was naar de 0-3. Michel-Ange Balikwisha sneed vanaf links goed naar binnen en haalde uit vanaf de rand van de zestien. De aanvaller zag Moris zijn poging tegen de lat tikken. Antwerp was de baas in de tweede helft en had weinig te duchten van Union. Ook in de fase dat les Unionistes de bovenliggende partij waren, tussen minuut 70 en 80, wisten zij weinig te creëren. Wel kreeg Gustaf Nilsson een kopkans, die te zacht bleek om Butez aan het wankelen te brengen. Union hield stand en keert zodoende met een prima gevoel terug naar Antwerpen.