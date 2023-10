Heerenveen weet mede door oude bekende Dost ook niet van NEC te winnen

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 18:28 • Sam Vreeswijk

sc Heerenveen heeft zaterdag voor de zesde keer op rij niet weten te winnen. In het eigen Abe Lenstra Stadion speelde de ploeg van trainer Kees van Wonderen met 1-1 gelijk tegen NEC. De openingstreffer werd gemaakt door Patrik Walemark, terwijl Bas Dost tegen zijn oude club voor de gelijkmaker zorgde. Heerenveen moet het voorlopig doen met de twaalfde plek in de Eredivisie, terwijl NEC tiende staat.

sc Heerenveen begon het duel met één wijziging ten opzichte van de met 1-0 verloren wedstrijd tegen FC Twente: op de rechtsbackpositie werd de geblesseerde Hussein Ali vervangen door Denzel Hall. NEC-trainer Rogier Meijer besloot met dezelfde elf spelers te starten als vorig weekend in de Gelderse derby, toen er met 1-3 werd verloren van Vitesse. Met Robin Roefs onder de lat dus, als vervanger van de nog altijd aan de hamstring geblesseerde Jasper Cillessen, en Dost in de spits.

De thuisploeg was de betere partij in de eerste helft en kwam al vroeg op voorsprong via Walemark, die na een redding van Roefs uit de rebound eenvoudig kon scoren: 1-0. Diezelfde doelman voorkwam na een klein kwartier met een belangrijke redding dat Pelle van Amersfoort voor de 2-0 kon tekenen.

Halverwege de eerste helft werd ook NEC voor het eerst dreigend. Rober González besloot het maar eens te proberen, maar Andries Noppert wist zijn poging te keren. De Nijmegenaren speelden niet best in de eerste helft, maar gingen toch met een gelijke stand de rust in: na een lange bal kon Noppert Sontje Hansen het scoren nog beletten, maar in de rebound was Dost wél trefzeker tegen zijn oude club: 1-1.

Waar de eerste helft nog behoorlijke vermakelijk was, wisten beide ploegen in de tweede helft lange tijd allerminst te imponeren. Heerenveen kreeg nog wat kansjes via Luuk Brouwers (naast), Thom Haye (redding Roefs) en Sven van Beek (opnieuw redding Roefs), maar van echt grote mogelijkheden was geen sprake.

Ook in de slotfase werd er niet meer gescoord, ondanks dat Hansen er nog dichtbij was: hij was op weg naar Noppert, maar op het laatste moment wist Pawel Bochniewicz met een tackle het gevaar te weren. Daardoor kregen de bezoekers slechts een hoekschop.

In de blessuretijd viel een voorzet van Dost nog bijna in één keer binnen, maar Noppert kon dat ternauwernood voorkomen. Ondertussen wist Heerenveen aan de andere kant van het veld niks meer te creëren, waardoor de ruststand ook de eindstand zou worden: 1-1.