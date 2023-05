Heerenveen pakt laatste play-offticket; Cambuur sloopt RKC op laatste dag

Zondag, 28 mei 2023 om 16:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:36

SC Heerenveen heeft zich zondag op de laatste speeldag in de Eredivisie verzekerd van het laatste ticket voor de play-offs om een ticket in de voorronde van de Conference League. De ploeg van Kees van Wonderen deed in gevecht met directe concurrent Go Ahead Eagles wat het moest doen en won met 2-0. RKC Waalwijk had drie punten nodig, maar ging volstrekt kansloos onderuit bij het gedegradeerde SC Cambuur: 4-0. De Waalwijkers verloren de laatste drie duels van het seizoen, dat zo als een nachtkaars uitgaat. Heerenveen eindigt als achtste en begint in de play-offs donderdag tegen FC Twente.

Het scenario vooraf

Heerenveen begon aan de laatste speelronde met de beste papieren voor het grijpen van de laatste plek in de play-offs. De Friezen hadden op plek acht twee punten meer dan RKC Waalwijk. Het verschil van doelsaldo was slechts twee goals in het voordeel van Heerenveen, waardoor laatstgenoemde club vooraf niet op een gelijkspel kon spelen. Ook Go Ahead had op plek tien nog een kans, maar moest daarvoor zelf winnen van Heerenveen. Bovendien zou RKC niet mogen winnen bij Cambuur.

SC Heerenveen - Go Ahead Eagles 2-0

De supporters van sc Heerenveen zwaaiden streekgenoten SC Cambuur en FC Groningen op ludieke wijze uit in de Eredivisie. "Boer zoekt derby", stond te lezen op een spandoek in het Abe Lenstra Stadion. De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Isac Lidberg, die na een klein half uur naast het doel van de teruggekeerde Andries Noppert schoot. Twee minuten voor rust nam Heerenveen de leiding via Pawel Bochniewicz, die knap binnenkopte uit een voorzet van Anas Tahiri: 1-0. Sydney van Hooijdonk miste na een uur de kans op de tweede Friese treffer, maar die viel in minuut 78 alsnog. Een afgemeten voorzet van Osame Sahraoui werd ingekopt door de inlopende Ché Nunnely: 2-0.

SC Cambuur - RKC Waalwijk 4-0

Kansen waren aanvankelijk schaars in Leeuwarden, waar Cambuur vastberaden was om het zwaar teleurstellende seizoen positief af te sluiten. De Friezen sloegen diep in blessuretijd van de eerste helft tweemaal toe. Roberts Uldrikis tikte een prachtige voorzet van Alex Bangura binnen, zijn eerste Eredivisie-doelpunt van het seizoen: 1-0. Cambuur onderschepte de aftrap van RKC meteen en lanceerde David Sambissa, die in complete vrijheid afrondde: 2-0. Tien minuten na rust maakte Navarone Foor er 3-0 van, door een hoge bal binnen de zestien uit de lucht te plukken en binnen te schieten. Uit een lange bal kon Milan Smit in de 67ste minuut voor 4-0 zorgen.