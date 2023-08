Heel veel nieuwe namen bij Jong Oranje in eerste voorselectie Michael Reiziger

Michael Reiziger heeft zijn eerste voorselectie als bondscoach van Jong Oranje bekendgemaakt. De vijftigjarige oefenmeester kiest voor slechts vier dezelfde namen die ook mee gingen naar het EK Onder 21 in Roemenië en Georgië afgelopen zomer. Andere spelers zitten bij de voorselectie van het grote Oranje, zijn inmiddels te oud of simpelweg niet opgenomen.

De vier spelers die ook op het EK actief waren zijn Kenneth Taylor, Ryan Gravenberch, Million Manhoef en Devyne Rensch. De selectie van Reiziger kent dus héél veel nieuwkomers. Zo zijn onder meer Isaac Babadi, Ruben van Bommel, Jorrel Hato, Neraysho Kasanwirjo, Youri Regeer en Calvin Twigt opgenomen in de 28-koppige voorselectie.

Verder heeft Reiziger ook gekozen voor een aantal minder bekende namen. Spelers die niet actief zijn in de Eredivisie: de debuterende trainer heeft een plekje voor onder meer Noah Ohio (Standard Luik), Emanuel Emegha (RC Strasbourg), Dani van den Heuvel (Leeds United), Ki-Jana Hoever (Stoke City FC) en Rav van den Bergh (Middlesbrough FC) in de voorlopige selectie.

Jong Oranje neemt het in de kwalificatiereeks voor het EK Onder 21 op 8 september op tegen Moldavië. Vier dagen later staat de wedstrijd tegen Noord-Macedonië op het programma. Nederland zit verder in de poule bij de talenten van Zweden, Gibraltar en Georgië. Het EK wordt gespeeld in 2025 en wordt gehouden in Slowakije.

Volledige voorlopige selectie Jong Oranje:

Keepers: Dani van den Heuvel (Leeds United), Calvin Raatsie (FC Utrecht), Hugo Wentges (ADO Den Haag)

Verdedigers: Jorrel Hato (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Youri Baas (NEC NIjmegen), Rav van den Berg (Middlesbrough FC), Tyrese Asante (ADO Den Haag), Finn van Breemen (FC Basel), Neraysho Kasanwirjo (Feyenoord), Rio Hillen (De Gaafschap), Ki-Jana Hoever (Stoke City FC), Serano Seymour (Excelsior), Anass Salah-Eddine (Ajax)

Middenvelders: Fedde de Jong (SC Cambuur), Youri Regeer (FC Twente), Calvin Twigt (FC Volendam), Max Bruns (FC Twente), Ryan Gravenberch (Bayern München), Dirk Proper (NEC Nijmegen). Kenneth Taylor (Ajax), Lennard Hartjes (Excelsior)

Aanvallers: Million Manhoef (Vitesse), Noah Ohio (Standard Luik), Emanuel Emegha (RC Strasbourg), Ruben van Bommel (AZ Alkmaar)