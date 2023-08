‘Hatzidiakos vertrekt naar club van Ranieri en levert AZ miljoenenbedrag op’

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 19:40 • Wessel Antes • Laatste update: 19:44

Pantelis Hatzidiakos speelt de komende vier seizoenen voor Cagliari in de Serie A, zo meldt transfermarktexpert Gianluca Di Marzio op Twitter. Volgens de Italiaanse journalist levert het vertrek van de Griekse centrumverdediger AZ minstens 2 miljoen euro op. Dat bedrag kan middels bonussen nog oplopen tot 2,5 miljoen euro. Hatzidiakos, die al sinds 2011 aan de Alkmaarders verbonden was, heeft zo zijn gewenste transfer naar Italië te pakken.

Na het gewonnen thuisduel met FC Santa Coloma (2-0) sprak Hatzidiakos zijn vertrekwens nogmaals uit. “Ik zit al heel lang bij de club en heb er altijd voor gewerkt om een vervolgstap te maken in mijn carrière, ik denk dat elke prof beter wil worden. Een vervolgstap naar een betere competitie kan daarbij helpen. Ik wil een betere speler en mens worden”, aldus de 26-jarige rechtspoot tegenover NH Sport. Hatzidiakos speelde donderdag nog de volledige wedstrijd mee bij AZ.

Hatzidiakos, zoon van een Griekse vader en Nederlandse moeder, verruilde de jeugdopleiding van Panathinaikos in 2011 voor de jeugdopleiding van AZ. In Alkmaar wist de 27-voudig international van Griekenland door te breken, hoewel hij niet altijd onomstreden was onder alle trainers. Toch ging Hatzidiakos altijd voorop in de strijd, waardoor hij geliefd werd bij de fans van AZ. In totaal speelde de rechtspoot 210 wedstrijden in dienst van de subtopper, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 9 assists. Nu gaat de gretige mandekker aan de slag in de Serie A.

Bij AZ lag Hatzidiakos nog maar tot medio 2024 vast, waardoor de Alkmaarders hem moesten verkopen om nog een transfersom over te houden aan zijn vertrek. Volgens Transfermarkt is de Griek 4 miljoen euro waard, maar hij zal AZ slechts de helft opleveren. Cagliari, de club waar Claudio Ranieri de scepter zwaait, promoveerde in het afgelopen seizoen naar de hoogste afdeling van Italië. In Cagliari gaat Hatzidiakos onder meer samenspelen met voormalig PSV’er Gastón Pereiro.