Hattrick-held Jakob Breum schiet oppermachtig Go Ahead Eagles naar eerste zege van 2025

Go Ahead Eagles is het jaar 2025 uitstekend begonnen. Vrijdagavond werd op bezoek bij een machteloos Fortuna Sittard een overtuigende zege geboekt: 0-3. Jakob Breum was met twee treffers de grote uitblinker bij de ploeg van Paul Simonis, dat door de zege ten koste van Fortuna de zevende plek in de Eredivisie bemachtigt.

Het duel in Limburg lag al vroeg stil, doordat het zicht in het stadion door vuurwerk zo slecht was geworden, dat er niet doorgespeeld kon worden. Na een onderbreking van een kwartier werd het spel weer hervat en was Go Ahead Eagles duidelijk de bovenliggende partij.

Na een klein half uur werd dat ook uitgedrukt in de score. Oliver Antman had een heerlijke actie in huis aan de rechterkant en zette laag voor richting Breum, die van dichtbij binnen kon glijden: 1-0. Ook in het restant van de eerste helft kon de ploeg van Danny Buijs geen vuist maken en hadden alle veldspelers vooral veel moeite met de gladheid op de grasmat.

Breum kreeg op slag van rust, toen Buijs zich al naar binnen had gehaast, nog een enorme kans op de 0-2. Zijn inzet schoof echter rakelings langs het doel van Mattijs Branderhorst. Waar het thuispubliek hoopte op een ander spelbeeld in de tweede helft, sloeg Go Ahead Eagles juist meteen na de break opnieuw toe.

De bezoekers uit Deventer maakten handig gebruik van de ruimte die Fortuna achter de verdediging weggaf en zo kon Breum vanaf de linkerkant zo doorlopen naar het doel. Waar de Fortuna-verdediging dacht aan een teruggetrokken bal, besloot de Deen het helemaal zelf te doen. Via de onderkant van de lat ging de bal binnen: 0-2.

Daarna was het volledig aan Go Ahead Eagles te wijten dat het lange tijd een wedstrijd bleef. Bij vlagen was het namelijk open huis achterin bij Fortuna, maar geprofiteerd werd er niet. Breum liet zo nog twee grote mogelijkheden liggen om een hattrick te maken.

In de slotfase creëerde Fortuna dan eindelijk wat kleine mogelijkheden via Makan Aïko en Kristoffer Peterson, maar vijf minuten voor tijd viel de genadeklap aan de andere kant. Breum maakte zijn droomavond compleet door van dichtbij toch zijn hattrick binnen te schieten: 0-3.