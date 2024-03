Hato werkt bij Ajax aan grote droom: â€˜Wil beste verdediger ter wereld wordenâ€™

Hato werkt bij Ajax aan grote droom: ‘Wil beste verdediger ter wereld worden’

Het is voor Jorrel Hato geen grote teleurstelling dat hij in deze interlandperiode niet uitkomt voor het Nederlands elftal. De verdediger van Ajax, die in november debuteerde in Oranje, vindt het logisch dat hij is opgeroepen voor Jong Oranje. Hato blijft desondanks hopen op een plaats in de definitieve EK-selectie van bondscoach Ronald Koeman.

"Stiekem zit het EK in mijn achterhoofd, maar je moet ook realistisch zijn: ik zat bij de voorselectie van Jong Oranje toen ik werd opgeroepen", verklaart Hato in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dat kwam ook door blessures en door te presteren bij Ajax. Dat blijf ik doen en dan zie ik wel wat er komt."

Hato speelde zich in de kijker van diverse Engelse topclubs, maar koos onlangs heel bewust voor een nieuw contract bij Ajax tot medio 2028. "Het is niet dat ik mijn schouders ophaalde, maar ik heb er ook niet echt over nagedacht", is de pas achttienjarige verdediger eigenlijk wel blij dat hij voorlopig in Amsterdam voetbalt.

Bij Ajax hoeft Hato komend seizoen niet op Champions League-voetbal te rekenen, al was dat voor hem geen breekpunt tijdens de contractonderhandelingen. "Ik heb wel teleurstellingen gekend, maar geen twijfel. Misschien is deze omgeving nu nog niet ideaal, maar dingen kunnen snel veranderen. Het is een alarmfase. Ik ga ervan uit dat we niet vijfde blijven staan, ook door het plaatje dat me is geschetst."

Ambities

Hato heeft een duidelijk doel voor ogen bij Ajax. "Ik wil de beste verdediger van de wereld worden. Dat als mensen gevraagd wordt wie dat is, ze naar mij zullen wijzen." De Ajacied neemt daarbij Virgil van Dijk, die hij in november ontmoette bij Oranje, als voorbeeld. "Hij is echt een persoonlijkheid, die in alles uitstraalt dat hij de beste is. Maar het is niet dat ik zoals hij wil worden. Ik wil een eigen iets creëren."

De bescheiden Hato weet dat hij nog de nodige stappen moet zetten om het niveau van Van Dijk te bereiken. "Zo heb ik nog niet eens Champions League-ervaring. Daar begint het mee. Spelen op het hoogste niveau en je meten met de beste spelers. Daarom wil ik straks ook EK’s en WK’s meemaken en het liefst winnen", aldus Hato.

