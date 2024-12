Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Feyenoord-fan Wouter Backx, die zich van zijn allerbeste kant heeft laten zien.

Een jonge Manchester City-fan was zó onder de indruk van de Feyenoord-supporters in het Etihad Stadium, dat hij na afloop van het duel nog even naar ze wilde blijven kijken. Dat werd niet gewaardeerd door een steward, die het jongetje en zijn ouder wegstuurde. "Dat zijn de beste fans ter wereld", zei de City-fan tegen zijn ouder.

De beelden waarop te zien is hoe het jongetje werd weggestuurd gingen viraal op TikTok, waarna Feyenoord-fan Backx in actie kwam en een shirtje naar hem opstuurde. "Weggestuurd worden terwijl je naar de beste supporters ter wereld wil kijken, dat kan niet", aldus Backx in gesprek met RTV Rijnmond.

"Ik heb meteen een bericht gestuurd en om een adres gevraagd. En uiteraard om de maat. Daarna heb ik een shirt opgestuurd. Ze waren me ontzettend dankbaar. Het is uiteindelijk een topgebaar, denk ik. Jochie blij, iedereen blij."

"Ik heb veel positieve reacties gehad. Mensen die zeggen dat ik een held ben. Maar als je iemand ziet genieten van de club, moet je daar iets voor doen", gaat Backx verder.

"Ook al kost het me de helft van mijn stagevergoeding. Ik hoorde van zijn ouders dat die jongen inmiddels non-stop bezig is met Feyenoord. Die jongen is een jaartje of 10, 11, denk ik. Als supporter van City ben je natuurlijk geen echte sfeer gewend. Je moet van jongs af aan leren van een club te houden die wél sfeer meebrengt."

Backx bood ook aan om tickets te regelen voor een duel in De Kuip, maar de familie van het jongetje vertelde dat ze niet de financiële middelen hebben om de reis naar Rotterdam te maken. "Inmiddels heeft Feyenoord contact met zijn ouders opgenomen om ze naar Rotterdam te krijgen", aldus Backx.