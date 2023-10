Harten van Spurs-fans breken: ‘Jullie hoeven me niet te filmen’

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 21:28 • Bart DHanis • Laatste update: 22:17

Het hart van menig Tottenham Hotspur-fan is ongetwijfeld gebroken na het zien van beelden van het mediateam van de club. De spelers van de Londense club werden donderdag weer verwacht op het trainingscomplex na de interlandbreak. De aankomst van Eric Dier heeft de tongen losgemaakt bij fans van the Spurs.

“Jullie hoeven me niet te filmen hoor”, zegt Dier als hij de gang binnenkomt en het mediateam opmerkt. “Jullie gaan de beelden toch niet gebruiken.” Een medewerker van de club antwoordt hem: “Kom op, we zullen je in de compilatie stoppen.”

The boys are back ?? Winter fits are here ?? pic.twitter.com/wFYK45JSuM — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 19, 2023

Manager Ange Postecoglou doet nagenoeg geen beroep op Dier, die al sinds 2014 bij de club uit Noord-Londen onder contract staat. Sterker nog, in de Premier League kwam hij nog geen enkele minuut in actie.

Dat heeft te maken met de uitstekende prestaties van Christian Romero en Micky van de Ven. Tottenham staat met het centrale duo eerste in de Premier League en heeft nog geen wedstrijd verloren.

Toch reageren fans van de club op social media verdrietig op de beelden van Dier. “Dit heeft mijn dag geruïneerd. Iemand die altijd zoveel voor de club heeft gegeven wordt zo gemakkelijk opzij geschoven", zegt iemand op X.

Dier werd negen jaar geleden voor vijf miljoen overgenomen van Sporting Portugal. De inmiddels 29-jarige verdediger annex middenvelder kwam 360 keer in actie voor the Spurs. Hierin wist hij 12 doelpunten te maken en 13 assists af te leveren.

AS Roma

Volgens Daily Mail heeft Dier zijn zinnen gezet op een winters vertrek. Het AS Roma van José Mourinho kan hem uitkomst bieden. Dier werkte eerder al samen met Mourinho, toen de Portugees manager van Tottenham was tussen 2019 en 2021.