Harde lessen in het buitenland: ‘Ik sta nu open voor bepaalde Eredivisie-clubs’

Mitchell van Bergen is op zoek naar een nieuwe uitdaging. De vleugelaanvaller, die eerder onder contract stond bij sc Heerenveen en Vitesse, hoopt na twee tegenvallende seizoenen bij Stade Reims weer ergens een onbetwiste basisspeler te worden. Voetbalzone zocht hem op in het kader van . Van Bergen kan rekenen op interesse uit Enschede en in gesprek met Jelle Kusters laat de rechtspoot weten niet onwelwillend te staan tegenover een terugkeer in de Eredivisie.

Van Bergen maakte in de zomer van 2021 voor twee miljoen euro de overstap van Heerenveen naar Reims. De inmiddels 23-jarige buitenspeler moest naar eigen zeggen enorm wennen tijdens de eerste weken bij de Ligue 1-club. “Ik had best wel moeite met de taal en werd gelijk even teruggezet naar het tweede elftal. Dat was best wel een klap in mijn gezicht. De voetbalwereld is gewoon hard.”

Voor Van Bergens gevoel zijn er bepaalde afspraken door Reims niet nagekomen. “Ik kijk persoonlijk ook kritisch naar mezelf. Mijn rendement is gewoon te laag geweest. Alleen: ik ben wel gehaald als rechtsbuiten en ik heb in totaal twee hele wedstrijd op deze positie gespeeld, dat is niet veel in twee jaar tijd. Ik heb vooral als schaduwspits, nummer 10, rechtsback en linksback gespeeld. Het buitenland is wel hard en heel anders. Er worden keuzes gemaakt die je misschien niet verwacht, dat is ook bij mij gebeurd.”

Van Bergen knokte zich terug en verdiende hierna weer een plekje in de selectie van de hoofdmacht van Reims. De Nederlander kwam in 51 officiële duels namens Reims - waarvan 20 als basisspeler - tot 3 assists. Van Bergen begrijpt dat zijn gebrek aan rendement geïnteresseerde clubs kan afschrikken. "Maar ik ben nog steeds pas 23 jaar, er zit voor mijn gevoel nog heel veel verbetering in. Dat moet er nu uitkomen.”

Van Bergen, die bij Reims nog over een contract beschikt tot medio 2025, staat momenteel in de nadrukkelijke belangstelling van FC Twente. ‘Een stapje terug’ sluit hij niet bij voorbaat uit. De rappe aanvaller wil nu vooral weer ergens veel aan spelen toekomen bij een club waar hij gewaardeerd wordt. “Of ik de Eredivisie als een stap terug zie? Dat ligt eraan welke club. Twente is dat voor mij in ieder geval niet", aldus van Bergen.