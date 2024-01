Harde kern Ajax komt met reactie op wereldwijde schorsing Marc Overmars

De harde kern van Ajax heeft in een statement duidelijk gemaakt dat het Marc Overmars steunt. Dinsdagavond bevestigde zijn woordvoerder Frank Neervoort aan De Telegraaf dat de vijftigjarige leidsman zijn huidige functie als technisch directeur van Royal Antwerp voorlopig niet meer mag uitvoeren.

Overmars heeft te horen gekregen dat zijn nationale schorsing vanwege grensoverschrijdend gedrag (in zijn tijd bij Ajax) met onmiddellijke ingang wereldwijd wordt doorgevoerd. Het nieuws werd eerder op de dag al gebracht door het NRC.

Reactie harde kern Ajax

De harde kern van Ajax steekt hun voormalig directeur voetbalzaken via Instagram Stories met een duidelijke boodschap een hart onder de riem. “Wij staan achter jou”, schrijft Ultras Amsterdam, dat voor een deel bestaat uit het voormalige Vak 410.

Ajax Noord B, de vakken 112 tot en met 116, deelt een foto van een eerdere sfeeractie waarin steun werd betuigd aan Overmars. “Marc one of us! Overmars voor altijd Ajacied!”, viel er destijds op twee spandoeken te lezen.

Overmars moest in februari 2022 vanwege grensoverschrijdend gedrag vertrekken bij Ajax. Een kleine twee maanden later maakte de harde kern van Ajax zich tevergeefs sterk voor een terugkeer van de voetbaldirecteur.

Wereldwijde schorsing

Door de wereldwijde schorsing zal Overmars voorlopig niet actief zijn in Antwerpen, waar hij tot medio 2026 vastligt. Half november werd de voormalig Ajacied door het ISR (Instituut Sportrechtspraak) voor twee jaar geschorst vanwege zijn grensoverschrijdende gedrag in Amsterdam, waarvan een jaar voorwaardelijk. Dit had echter weinig invloed op zijn huidige werkzaamheden, daar hij in België actief is. Doordat de FIFA de straf per direct wereldwijd overneemt, moet Overmars nu wel een jaar op de blaren zitten.

De KNVB heeft, volgens de normale procedure, de nationale uitspraak van de tuchtcommissie overgedragen aan de FIFA. Overmars is niet in beroep gegaan tegen zijn straf in Nederland, waardoor het enkel nog aan de wereldvoetbalbond was of de schorsing mondiaal zou worden overgenomen.

Een woordvoerder van de FIFA verklaart nu aan het NRC dat dat inderdaad is gebeurd. “De FIFA kan bevestigen dat naar aanleiding van een verzoek van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), de tuchtcommissie van de FIFA heeft besloten om de sanctie die door de KNVB is opgelegd aan de heer Marc Overmars wereldwijd van kracht te laten zijn.”

Wat nog niet duidelijk is, is wanneer de schorsing precies ingaat en of Overmars in beroep kan gaan. Volgens het NRC reageerde de FIFA niet meer op die vragen. De ochtendkrant heeft ook Antwerp benaderd voor een reactie, maar de Belgische topclub was dinsdagmiddag nog niet op de hoogte van de uitspraak.

De reactie van Ultras Amsterdam

Ajax Noord B steunt Overmars eveneens.

