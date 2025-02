'Hansi Flick geeft clubleiding FC Barcelona kraakheldere boodschap over toekomst Frenkie de Jong'

Hansi Flick heeft bij de clubleiding van FC Barcelona aangedrongen om het aflopende contract van Frenkie de Jong zo spoedig mogelijk te verlengen. Dat meldt het Spaanse Sport. De Duitse trainer zou in De Jong een cruciale speler zien voor zijn ‘project’.

De afgelopen weken hield Barcelona zich al druk bezig met de contractverlengingen van enkele belangrijke spelers. Zo tekenden Ronald Araújo, Pedri en Gavi al verbeterde verbintenissen en hoopt de clubleiding ook spoedig een akkoord te bereiken met Robert Lewandowski en Iñigo Martínez.

Dat is voor Flick echter niet genoeg. De 59-jarige oefenmeester heeft het bestuur verzocht om ook het contract van De Jong, dat medio 2026 afloopt, te verlengen. “Flick is ervan overtuigd dat De Jong tot een van de beste middenvelders van de wereld behoort. Een vertrek van hem zou het project verzwakken”, aldus Sport.

“Ondanks de moeite van De Jong om zijn ritme te hervinden en zich aan te passen in het team, is Flick niet van gedachten veranderd. Het lijkt erop dat hij uiteindelijk Marc Casadó gaat vervangen in de belangrijke wedstrijden.”

De Jong heeft sinds vorig jaar al een contractaanbod ontvangen, maar heeft daar vooralsnog niet op gereageerd. Barcelona beschouwt dit aanbod dan ook als verlopen, maar is zich ervan bewust hoe erg De Jong zijn verblijf in de Catalaanse hoofdstad waardeert. De club wil er koste wat het kost voor zorgen dat de 27-jarige Nederlander volgend jaar zomer niet transfervrij de deur uitloopt.

Daarom moet er dus verkocht of verlengd worden. Sport meldt dat de kans dat De Jong blijft met het verzoek van Flick weer is vergroot. De Jong krijgt de afgelopen weken weer meer speeltijd, nadat hij na zijn terugkeer van een zware enkelblessure veelal bankzitter was.

Ondanks het verzoek van Flick, blijven er ook continu geluiden klinken over een vertrek van De Jong. Volgens Engelse geruchten zou Liverpool hebben gekeken naar de mogelijkheden om de controleur over te nemen, maar vormt zijn salaris een groot probleem.