Hans Kraay pakt de camera en richt zich tot ‘nationale pispaal’: ‘Heel knap’

Hans Kraay junior steekt zondag in Goedemorgen Eredivisie de loftrompet over Jasper Cillessen. De analist annex verslaggever vindt het knap hoe de doelman van NEC zich heeft teruggeknokt na een mindere periode, zeker ook gezien de ladingen kritiek die hij over zich heen kreeg.

"Van nationale pispaal tot bekerheld van NEC", opent Kraay het item over Cillessen in de rubriek 'Hans draait door'. "Anderhalf jaar geleden is suikeroom Marcel Boekhoorn met zijn privévliegtuig geland in de tuin van Cillessen in Valencia, en hem meegenomen naar NEC."

"Daar keepte hij geweldig. Maar na een paar maanden en een paar ketsers heeft die arme Cillessen het zó voor zijn kiezen gehad", brengt Kraay in herinnering. "Spelers die met hem gespeeld hebben in het Nederlands elftal zeiden dat het een hele vervelende jongen is."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"En na dat penaltygedoe, waar ik ook aan heb meegedaan. Hij ligt eerder bij de cornervlag dan dat er een aanloop genomen wordt. Dus sorry daarvoor. Dit is een 'mea culpa', maar die heb ik weleens eerder gemaakt."

Cillessen had een fraaie redding in huis in de bekerkraker tegen Cambuur.

"Dit was de tweede grote aanval op hem. Hij heeft getwijfeld, hij heeft gehuild. hij heeft in een heel diep dal gezeten. Maar hij heeft zich teruggeknokt", aldus Kraay, die direct met een voorbeeld op de proppen komt.

"Met als gevolg dat hij in de 98ste minuut van de halve finale in de beker tegen Cambuur een prachtige redding heeft op de geweldige kopbal van Milan Smit op 1-1. Als deze erin gaat, is NEC uitgeschakeld. Een cruciale redding."

Emoties na afloop

Cillessen was na afloop van de bekerzege op Cambuur (1-2) emotioneel in het interview met Kraay. "Hier ben ik voor teruggekomen. Dit wil je doen", zei de ervaren doelman van NEC bij

"Hij was geraakt", zegt Kraay als hij het bewuste interview vijf dagen later terugziet. "Alle criticasters mogen criticasters blijven. Ik hoorde daar ook bij. Maar heel knap, Jasper, heel knap", geeft hij tot slot mee aan Cillessen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties