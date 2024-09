Hans Kraay junior ziet ‘nieuwe Veerman’ elders in Eredivisie lopen: ‘Als mensen dat overdreven vinden…’

Hans Kraay junior is erg onder de indruk van Levi Smans, zo laat de analist weten tijdens Goedemorgen Eredivisie bij ESPN. De 21-jarige middenvelder werd afgelopen zomer door sc Heerenveen overgenomen van VVV-Venlo en laat meteen zien dat hij beschikt over een flinke dosis talent.

“Levi Smans, hij doet Veerman na”, opent Kraay junior zijn lofrede over de jonge middenvelder van Heerenveen. “Vorige week tegen FC Utrecht heeft hij dat al gedaan en nu tegen NAC doet hij het weer.”

Vervolgens worden beelden getoond van de uitblinkende Smans van tijdens de wedstrijd tegen NAC Breda (4-0 overwinning). “Dit zijn Veerman-balletjes”, aldus Kraay junior, die zichtbaar geniet van de wijze waarop Smans zich laat zien bij Heerenveen. “Dit is ook weer een Veerman-balletje.”

“Hij geeft ze met de juiste snelheid, binnenkant wreef. Levi Smans is voor mij voor nu eventjes de nieuwe Joey Veerman. En als mensen dat overdreven vinden, dat klopt”, nuanceert Kraay junior zijn lofrede met een lach.

Smans werd zaterdag na een klein uur spelen bij een 2-0 voorsprong ingebracht voor Luuk Brouwers. Hij was verantwoordelijk voor de voorassist bij de 3-0 van Ion Nicolaescu en gaf nog bijna een assist op Mats Köhlert, ware het niet dat de Duitser de bal op de paal kopte.

Smans was vorig seizoen een van de revelaties in de Keuken Kampioen Divisie. Hij speelde 34 duels in het shirt van VVV-Venlo en was daarin goed voor 9 treffers en 6 assists, wat hem een fraaie transfer naar Friesland opleverde.

Bij Heerenveen heeft hij nog geen vaste basisplaats weten te bemachtigen onder trainer Robin van Persie. Smans heeft vooralsnog aanvoerder Brouwers voor zich. Transfermarkt schat de huidige waarde van de 21-jarige rechtspoot in op 750 duizend euro.