Hans Kraay junior smelt weg bij Ajacied: ‘Alles aan hem is mooi’

Zondag, 12 november 2023 om 10:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:58

Hans Kraay junior heeft zondag bij Goedemorgen Eredivisie een lans gebroken voor Mika Godts. Het talent van Ajax was vrijdagavond op fraaie wijze trefzeker in de uitwedstrijd tegen NAC Breda (1-1) en had daarmee een belangrijk aandeel in het gelijkspel tegen de Brabanders.

Godts hoeft in de hoofdmacht van Ajax nog niet op veel speeltijd te rekenen dit seizoen, maar laat bij het beloftenteam zien nadrukkelijk aan de poort te rammelen. Vrijdagavond zorgde hij halverwege de eerste helft voor de openingstreffer tegen NAC Breda.

De Belg begon zijn solo iets over de middellijn, om vervolgens een aantal NAC-spelers voorbij te dribbelen en raak te schieten in de korte hoek. "Ik ben echt groot fan van Mika Godts", begint Hans Kraay zijn lofzang. "Die goal is dra-ma-tisch verdedigd door NAC, maar laten we het positief houden."

?? Ook Jong Ajax heeft de weg omhoog ingezet, Mika Godts zet zijn ploeg op voorsprong in Breda ?#nacjaj — ESPN NL (@ESPNnl) November 10, 2023

"Alles aan Godts is mooi. Als je hem op het strand ziet lopen zonder bal, denk je: dat is een voetballer. Hij straalt alles uit. Ik ben een enorme fan van hem. Die komt er wel aan", gaat Hans Kraay verder.

Godts kwam dit seizoen in de Eredivisie tot dusver drie keer in actie in de hoofdmacht, zij het telkens als invaller. Hij deed onder meer een half uur mee in de uitwedstrijd tegen PSV. Ook op bezoek bij Brighton & Hove Albion mocht hij het een half uur laten zien.

De pas achttienjarige flankspeler weet wat er van hem verwacht wordt. "Als ik hier op de flank de bal krijg, moet ik vrijuit de een-tegen-een aangaan", zei hij eerder dit seizoen tegen Ajax Life. "De trainers verwachten ook dat ik die acties maak. Dat is fijn."

De goal van Godts bleek niet voldoende voor de overwinning voor Jong Ajax. In de tweede helft moest de ploeg van trainer Dave Vos de gelijkmaker slikken van Aime Omgba. Jong Ajax beleeft een uiterst teleurstellend seizoen en staat zeventiende in de Keuken Kampioen Divisie.