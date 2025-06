Hans Kraay junior over Ajax-speler: 'Dat vindt hij zelf ook verschrikkelijk'

Hans Kraay junior neemt het in Matchday van Broederliefde op voor Noa Lang en Brian Brobbey. De ESPN-verslaggever houdt van ‘buitenbeentjes’ en vindt dat hij dat zelf ook is. “Het is zo makkelijk om een vervelend columnpje te schrijven over dat Lang half Marokkaans praat. Wat maakt mij dat nou uit?”

Brobbey maakte dit seizoen slechts zeven goals en zes assists in 44 wedstrijden namens Ajax. Kraay junior laat zijn licht schijnen op het seizoen van de spits. “Ik vind het zo makkelijk om Brobbey af te maken omdat hij dit seizoen, in tegenstelling tot vorig seizoen, maar vier of vijf keer gescoord heeft. Dat vindt hij zelf ook verschrikkelijk.”

“Die gaat echt niet vrolijk naar huis als hij weer een wedstrijd niet gescoord heeft. Die spelers hebben allemaal hetzelfde verdriet en dezelfde teleurstelling als wij en op een of andere manier voelt Brian dat ik hem begrijp”, aldus Kraay.

“Ik hou ook wel van buitenbeentjes, dat ben ik zelf ook wel. René van der Gijp zei in mijn documentaire dat ik een onaangepaste jongen was en dat we daarom een klik hebben.”

De verslaggever begint dan over Lang. “Er is ook zoveel kritiek op hem. Het is zo makkelijk om een vervelend columnpje te schrijven over dat hij half Marokkaans praat. Wat maakt mij dat nou uit? Hij is gewoon volledig zichzelf.”

“Hij maakt muziek en heeft geluk dat hij een trainer heeft die zegt: ‘Ga maar doen.’ Dat is het mooie aan Peter Bosz. Er zitten andere mindere punten aan Bosz, het is niet altijd een hele vrolijke man, maar dit laat hij hem wel gewoon doen”, vervolgt Kraay.

“Lang heeft ook lak aan iedereen. Zelfs aan supporters die hem uitfluiten. En dan gaat hij niet een week later zoete koekjes bakken en leuk doen. Nee, de supporters moeten maar bij hem terugkomen.”