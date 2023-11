Hans Kraay junior geniet van PSV'er: 'Die maakt een waanzinnig mooie goal!'

Zaterdag, 18 november 2023 om 20:45 • Jonathan van Haaster

Hans Kraay junior is onder de indruk van de treffer die Ricardo Pepi vrijdag maakte voor de Verenigde Staten. De spits van PSV viel in het Nations League-duel met Trinidad & Tobago, bij een 0-0 stand, 25 minuten voor tijd in. In de slotfase opende Pepi met een heerlijke voetbeweging de score.

Noah Powder, middenvelder van Trinidad & Tobago, kreeg al in de eerste helft twee gele kaarten te zien van de scheidsrechter. Desondanks lukte het de Verenigde Staten niet om in de eerste helft toe te slaan. Ook na rust zat een goal er lange tijd niet in. Bondscoach Gregg Berhalter besloot PSV-teamgenoot Malik Tillman, die net als Sergiño Dest in de basis stond, naar de kant te halen voor Pepi. Dat bleek een gouden zet.

Een voorzet vanaf links van Antonee Robinson kwam terecht bij Pepi, die doelman Denzil Smith verschalkte met een subtiele voetbeweging. Nadien had de VS minder moeite met scoren. Robinson maakte zelf de 3-0, waarna Giovanni Reyna de eindstand op 3-0 bepaalde. De return in de kwartfinale van de Nations League lijkt daarmee een formaliteit.

"Die maakt een waanzinnig mooie goal", begint Kraay bij ESPN over Pepi. "Het lijkt in eerste instantie simpel, maar dit is zo een ongelooflijk mooie goal! Hij komt voor zijn man en laat de bal over de buitenkant van zijn voet... Prachtig mooie goal!"

Ricardo Pepi ?????????????? gets the breakthrough for the USMNT ??



Watch the match live on TNT and Max ?? pic.twitter.com/enV9aZCt0I — B/R Football (@brfootball) November 17, 2023

Presentator Jan Joost van Gangelen stipt aan dat Pepi bij PSV bankzitter is. Luuk de Jong is de onbetwiste nummer één onder trainer Peter Bosz, terwijl de Amerikaan het moet doen met invalbeurten. "Eén van de redenen dat ze misschien wel kampioen gaan worden, denk ik", is Van Gangelen complimenteus over de sterke bank van de Eindhovenaren.

"Ze hebben ook een ondeugend 'bankie'", vult Kraay aan. PSV draait als een geoliede machine en is nog zonder puntenverlies in de Eredivisie. Ook in Europa loopt het voortvarend. Na de 1-0 thuiszege op RC Lens staan de Eindhovenaren tweede. Het duel in en tegen Sevilla zal vermoedelijk allesbepalend zijn voor de kansen van PSV om te overwinteren in het miljardenbal.

Pepi werd in de afgelopen transferzomer door PSV overgenomen van FC Augsburg, waar hij niet veel perspectief op speeltijd had. De inmiddels twintigjarige Pepi werd vorig seizoen gestald bij FC Groningen, waar hij één van de spaarzame lichtpuntjes was. In Eindhovense dienst kwam Pepi tot op heden tot tien invalbeurten in de Eredivisie. Daarin was hij goed voor drie treffers en een assist. Ook droeg hij met een goal bij aan de 1-3 zege van PSV op Sturm Graz in de voorronde van de Champions League.