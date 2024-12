Hans Kraay junior heeft zaterdagavond in De Eretribune op ESPN duidelijkheid geschept over geruchten rond Hakim Ziyech. De aanvallende middenvelder van Galatasaray wordt in Turkije gelinkt aan een mogelijke overstap naar AZ. Kraay junior deed daarom navraag bij Max Huiberts, de technisch directeur van AZ.

Eerder deze week meldde de Turkse krant Fanatik dat een overstap van Ziyech naar AZ mogelijk zou zijn. Er zou zelfs al contact zijn geweest met de Alkmaarse club. Ook Benfica zou overigens belangstelling hebben voor de 31-jarige ex-Ajacied.

Kraay junior nam contact op met AZ om het gerucht over Ziyech te verifiëren. "Ik heb vanmiddag even gebeld met Max Huiberts, de technisch directeur van AZ. Die zei: 'Er klopt helemaal niets van en wij hebben ook geen interesse'", aldus Kraay junior.

Een transfer van Ziyech naar AZ is dus uiterst onwaarschijnlijk. Wat wél zeker is, is dat de Marokkaans international wil vertrekken bij Galatasaray. Ziyech is ontevreden over zijn huidige situatie bij de club en stak zijn emoties niet onder stoelen of banken. “Galatasaray is voorbij voor mij”, werd Ziyech enkele dagen geleden geciteerd door journalist Haluk Yürekli

"Ik wil hier niet spelen, ik vertrek in januari”, vervolgde Ziyech, die hard uithaalde naar zijn trainer. “Ik heb nog nooit een coach van zo'n laag niveau gezien als Okan Buruk.”