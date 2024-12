Hakim Ziyech is er helemaal klaar mee en haalt fors uit: ‘Galatasaray is voorbij voor mij’

Hakim Ziyech wil zo snel mogelijk vertrekken bij Galatasaray, zo melden verschillende Turkse media. De 31-jarige linkspoot is ontevreden over zijn huidige situatie bij de club en steekt zijn emoties niet onder stoelen of banken. “Galatasaray is voorbij voor mij.”

Galatasaray nam Ziyech afgelopen zomer transfervrij over van Chelsea, dat hem vorig seizoen ook al verhuurde aan de Turkse topclub. Dit seizoen komt hij echter, mede door blessureleed, totaal niet uit de verf in Istanbul en blijft zijn bijdrage beperkt tot slechts elf optredens.

Volgens diverse Turkse media kon Ziyech zijn frustraties niet langer voor zich houden en heeft hij hard uitgehaald naar de club en trainer Okan Buruk. De 64-voudig Marokkaans international zou onder meer gezegd hebben geen vertrouwen meer te hebben in het team en zo snel mogelijk te willen vertrekken.

“Galatasaray is voorbij voor mij. Ik wil hier niet spelen, ik vertrek in januari”, wordt Ziyech geciteerd door journalist Haluk Yürekli. “Ik heb nog nooit een coach van laag niveau gezien als Okan Buruk”, haalt hij vervolgens hard uit naar de trainer die de afgelopen twee seizoenen kampioen werd in de Turkse Süper Lig.

Ziyech zou vervolgens ook hebben gezegd spijt te hebben van zijn komst naar Galatasaray. “Het kan me niet zoveel schelen… Ik wil met rust gelaten worden, wat er ook gebeurt. Ik heb er spijt van dat ik hier ben gekomen.”

Daarmee lijkt de situatie van de aanvallende middenvelder annex buitenspeler onhoudbaar te zijn geworden. Volgens Turkse media is het management van de voormalig Ajacied al bezig met zijn vervolgstap. Eerder leek een stap naar Saudi-Arabië het meest voor de hand liggend, maar clubs zouden daarvan afzien vanwege eerdere uitspraken over Israël en Palestina.

Zo lijkt de carrière van Ziyech als een nachtkaars uit te gaan. De creatieveling won in het seizoen 2020/21 nog de Champions League met Chelsea, maar sindsdien is het bergafwaarts gegaan. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt Ziyech nog een transferwaarde van zeven miljoen euro.