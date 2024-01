Hans Kraay: â€˜Hij staat er heel goed op bij de KNVB, louter positieve geluidenâ€™

Hans Kraay: ‘Hij staat er heel goed op bij de KNVB, louter positieve geluiden’

Hans Kraay junior heeft zondag in Goedemorgen Eredivisie een lans gebroken voor Nigel de Jong. De oud-middenvelder is tegenwoordig werkzaam bij de KNVB als directeur topvoetbal en doet dat naar behoren.

"Je hoort best vaak kritische geluiden richting de KNVB, maar over Nigel de Jong hoor ik louter positieve geluiden", aldus Kraay. "Hij is er als eerste en gaat als laatste naar huis. Het wil niet zeggen dat je goed bent als je veel uren maakt, maar hij staat er wel bij iedereen heel goed op. Hij is in iedereen geïnteresseerd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Sjoerd Mossou, tevens tafelgast in het voetbalpraatprogramma, kan dat beamen. "Dat klopt echt. En wat hij heeft toegevoegd bij de KNVB is dat er topvoetbal binnenloopt. Dat is niet vervelend bedoelt, maar de KNVB was toch vaak Heracles en PEC Zwolle, om het oneerbiedig te zeggen. Als je Nigel de Jong aan boord hebt, is dat toch anders."

De Jong werd in januari vorig jaar aangesteld door de KNVB als opvolger van Nico-Jan Hoogma, die terugkeerde bij Heracles. De directeur topvoetbal zorgt er binnen de KNVB voor dat de nationale teams maximaal kunnen presteren.

Samen met directeur Voetbalontwikkeling Lennard van Ruiven is De Jong verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het voetbaltechnische beleid en is hij aanspreekpunt voor de betaald voetbalclubs in Nederland.

'Amateuristisch'

Ralf Seuntjens, ook te gast, heeft gemengde gevoelens bij de KNVB. "De komst van Nigel de Jong vind ik positief, maar over het algemeen was het vrij amateuristisch", aldus de spits van De Graafschap.

"In het coronaseizoen stonden wij met De Graafschap behoorlijk los met nog een paar wedstrijden te gaan, maar was het theoretisch niet haalbaar om te promoveren en te degraderen volgens de KNVB. Toen kwam het verhaal met Gudde (toenmalig directeur van de KNVB, red.) dat ze gingen stemmen. De rest is bekend."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties