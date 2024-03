V/d Vaart lovend over Feyenoorder: ‘Type-Nigel de Jong, een geweldige speler’

De tafelheren bij NOS Studio Voetbal zijn lyrisch over Lutsharel Geertruida. Analisten Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart zijn er allen heilig van overtuigd dat een eventueel vertrek van de sterkhouder voor grote problemen kan zorgen bij de Rotterdammers.

In de talkshow wordt zondag de vraag op tafel gegooid welke speler Feyenoord het meest zou missen bij een eventueel vertrek komende zomer. “Ik denk misschien wel Geertruida”, opent Van Hooijdonk. “Omdat Geertruida gewoon op drie posities volwaardig basisspeler kan zijn. Hij kan spelen als rechtercentrale verdediger, rechtsback en als controlerende middenvelder.”

Van Hooijdonk krijgt vervolgens bijval van Afellay. “Geertruida is wel echt je sterkhouder”, vindt ook de oud-speler van onder andere PSV en FC Barcelona, die daarna nog een uitzonderlijke kwaliteit van de veelzijdige Feyenoorder aanstipt.

“Hij is, na Santiago Gimenez, ook gewoon je tweede topscorer, terwijl hij als rechtsback geposteerd staat. Maar hij staat meestal gewoon naast Gimenez, zoveel komt hij mee naar voren. Hij is zo veelzijdig, want hij kan ook prima als controlerende middenvelder spelen”, vindt ook Afellay.

Afellay vreest dat Feyenoord niet anders kan dan Geertruida deze zomer aan een grote club te verkopen. “Als deze jongen straks ook nog eens minuten gaat maken op het EK deze zomer, dan is er wel een hele grote kans dat hij een transfer gaat maken.”

Ook Van der Vaart is lyrisch over Geertruida en komt daarbij met een verrassende vergelijking met zijn oud-ploeggenoot Nigel de Jong. “Dat was ook zo’n type die de zestien in ging en dan kwam de bal altijd bij hem terecht. Dat heeft Geertruida ook altijd. Echt een geweldige speler.”

Geertruida was afgelopen zomer al dicht bij een overstap, maar zijn transfer naar RB Leipzig ketste op het allerlaatste moment af. Leipzig had een vaste transfersom van 30 miljoen euro over voor Geertruida, een bedrag dat middels bonussen nog met 2,5 miljoen euro had kunnen oplopen. Volgens de Duitse berichtgeving had Feyenoord de vraagprijs echter verhoogd naar 36 miljoen euro, waardoor een deal definitief van de baan was.

