Halsema overwoog Ajax - Maccabi Tel Aviv op ochtend van wedstrijd te verbieden

De driehoek in Amsterdam heeft afgelopen donderdag serieus overwogen om het Europa League-duel tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv te verbieden. Dit blijkt uit een brief die door burgemeester Femke Halsema naar de gemeenteraad is gestuurd. De betreffende brief is verder ondertekend door politiechef Peter Holla en hoofdofficier René de Beukelaer.

''Wat er de afgelopen dagen is gebeurd is het gevolg van een giftige cocktail van antisemitisme, hooligangedrag en woede over de oorlog in Palestina en Israël en andere landen in het Midden-Oosten'', zo valt onder meer te lezen in de door Halsema opgestelde brief.

De driehoek, bestaande uit de politie, de gemeente en het OM, overwogen donderdagochtend om de beladen wedstrijd te verbieden. Dit alles vanwege de incidenten in de nacht van woensdag op donderdag. Op sociale media verschenen dreigementen richting de Maccabi-aanhang en rond de Johan Cruijff ArenA werden met graffiti pro-Palestijnse teksten getoond. Er werden vernielingen aangebracht bij taxi's en Maccabi-fans trokken een Palestijnse vlag van een gevel.

De agressiviteit van de fans van Maccabi en de reactie van de taxichauffeurs was een bron van zorg voor de driehoek. Halsema kon uiteindelijk geen juridische grond vinden om de Europa League-wedstrijd te verbieden. Er bestond daarnaast de vrees dat de situatie zou escaleren, omdat supporters van beide clubs reeds aanwezig waren in Amsterdam.

Na de door Ajax met 5-0 gewonnen wedstrijd gaat het alsnog mis. Fans van Maccabi werden op diverse plekken opgejaagd en mishandeld. Uit beelden die op internet circuleren blijkt dat sommige Israëlische fans zelfs om hun paspoort wordt gevraagd. Veel uitsupporters worden onder politiebegeleiding naar hun hotel begeleid en in totaal volgen 62 arrestaties.

Er verschijnen tevens beelden van aanhangers van Maccabi die zich misdragen bij de Dam en vernielingen aanbrengen.

De Israëlische regering is geschokt en stuurt vliegtuigen naar Nederland om de aanhang van Maccabi zo snel mogelijk uit Amsterdam te halen. Daarnaast neemt premier Benjamin Netanyahu contact op met de Nederlandse minister-president Dick Schoof. Veel Nederlandse politici, onder wie Geert Wilders, reageren geschokt en eisen straffen voor de relschoppers.