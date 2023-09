Haller doet bijzondere uitspraak: ‘Deed meer pijn dan de diagnose kanker’

Woensdag, 27 september 2023 om 14:06 • Jordi Tomasowa

Sébastien Haller heeft in gesprek met BILD teruggeblikt op het afgelopen seizoen van Borussia Dortmund. De 29-jarige spits liep met BVB de titel in de Bundesliga mis. Dat deed hem naar eigen zeggen meer pijn dan de diagnose van teelbalkanker.

“Het is écht zo”, geeft Haller aan. “De gemiste titel doet me meer pijn dan de diagnose kanker destijds. Als je ziek bent, kun je er niks aan doen. Je moet het accepteren en er doorheen gaan. Maar we hadden de titel in eigen handen. We konden alles zelf beïnvloeden. In dat geval moet je pijnlijk accepteren dat je misschien fouten hebt gemaakt, of verkeerde beslissingen hebt genomen.”

Haller maakte in de zomer van 2022 voor 31 miljoen euro de overstap van Ajax naar Borussia Dortmund, waar hij al snel te horen kreeg dat er een kwaadaardige tumor in zijn teelballen was gevonden. De Ivoriaans international kon in januari na een revalidatie zijn langverwachte debuut voor die Borussen maken.

Haller was belangrijk in de Duitse titelrace met negen goals en vijf assists in negentien competitieduels. Op de laatste speeldag ging het uiteindelijk toch nog mis. De spits miste een strafschop en Dortmund speelde met 2-2 gelijk tegen 1. FSV Mainz, waardoor Bayern München zich na een zinderend slot tot kampioen kroonde. “Gemiste kansen vreten aan je. Je denkt na over wat je beter had kunnen doen. Maar ik heb ook geleerd, vooral tijdens mijn ziekte, om negatieve dingen niet zo op me af te laten komen”, aldus Haller.