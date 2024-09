Hakim Ziyech helpt Marokko mede door panenka aan overwinning op Gabon

Marokko is de kwalificatie voor de Afrika Cup sterk begonnen met een 4-1 overwinning op Gabon. Beide ploegen kregen in de eerste helft twee strafschoppen, die door de thuisploeg beter werden genomen. Hakim Ziyech schoot de Leeuwen van de Atlas op die manier naar de overwinning.

Bij Marokko stond Ziyech als nummer 10 geposteerd, met achter hem op het middenveld onder meer Sofyan Amrabat. Ook Noussair Mazraoui had een basisplaats als rechtsachter, waardoor Achraf Hakimi vanaf de linkerkant opereerde.

De eerste helft was ronduit enerverend te noemen, daar er maar liefst vier strafschoppen werden toegekend. De eerste was in minuut 10 voor Marokko: Ziyech nam zijn verantwoordelijkheid en verschalkte de doelman met een onvervalste panenka: 1-0.

Na 25 minuten spelen kon Ziyech, wederom vanaf de strafschopstip, de voorsprong verdubbelen. Ditmaal schoot hij de bal hard en laag in de hoek. Tussendoor had Pierre-Emerick Aubameyang aan de andere kant de kans vanaf elf meter laten liggen om gelijk te maken.

Vlak voor rust kreeg de spits van Gabon een herkansing vanaf elf meter. Aubameyang schoot nu wel raak en zorgde voor de 2-1. Na rust was Marokko echter de betere ploeg en wist het dat ook uit te drukken in de score.

Brahim Díaz maakte in zijn vijfde interland voor Marokko zijn eerste treffer. De aanvaller van Real Madrid was er als de kippen bij toen doelman Loyce Mbaba een voorzet matig verwerkte en kon in het lege doel binnenschieten.

In de slotfase liep de score nog verder op. Ayoub El Kaabi ging na een fraaie steekbal van Azzedine Ounahi om de doelman heen en kon de bal net voor de achterlijn knap in het doel tikken: 4-1.