Hackers beledigen Lionel Messi met officiële account van Kylian Mbappé

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Kylian Mbappé, wiens social media is gehackt.

Het officiële X-account van Kylian Mbappé is woensdagavond gehackt. Via het account van de Franse sterspeler werden talloze berichten geplaatst, onder meer over Manchester United, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.

X

Er verscheen onder meer een post waarin 'Mbappé' Ronaldo boven Messi verkoos. "Ronaldo is de beste voetballer aller tijden. Die dwerg Lionel Messi is niet mijn goat", viel er te lezen. De tweets zijn inmiddels verwijderd.

Ook verschenen er meerdere controversiële berichten over clubs uit de Premier League, waaronder Manchester City en Tottenham Hotspur. Vanuit de gebruikers was er vooral kritiek op het pr-team van de aanvaller. "Dit is onacceptabel!"