Haaland komt met prachtige geste en telt 175.000 Noorse Kronen neer

Donderdag, 23 november 2023 om 08:46 • Mart Oude Nijeweeme

Erling Braut Haaland heeft een goede sier gemaakt in zijn geboorteland Noorwegen. De spits van Manchester City heeft besloten om de treinkaartjes van 200 Bryne FK-supporters te betalen voor de play-off-wedstrijd tegen IK Start. Haaland heeft een verleden bij de club uit het zuiden van Noorwegen en hoopt zo iets terug te doen voor zijn jeugdliefde.

Voor Bryne is het nu al een wedstrijd om nooit te vergeten. Voor het eerst in zeventien jaar heeft de club de mogelijkheid om te promoveren naar het hoogste niveau in Noorwegen, nadat anderhalve week geleden de play-offs werden veiliggesteld met een zesde plek op de ranglijst.

Om de 200 supporters die meereizen tegemoet te komen heeft Haaland besloten de treinkaartjes te betalen. Dat komt de Noor op zo'n 175.000 Noorse Kronen te staan, omgerekend zo'n 15.000 euro, meldt TV2.

"We kunnen niet anders zeggen dan dat het fantastisch is dat we de kans krijgen om zoveel mogelijk supporters mee te nemen naar Kristiansand", laat een medewerker van de club weten aan de Noorse zender.

"Het zijn financieel moeilijke tijden voor mensen, en dat maakt het moeilijker voor mensen om prioriteit te geven aan het reizen naar een wedstrijd als deze. Dit heeft daarom meer fans de mogelijkheid gegeven om te reizen. Een schitterend gebaar."

Het duel tussen Bryne FK en Start wordt gespeeld in de Sparebanken Sør Arena in Kristiansand, dat op ruim tweehonderd kilometer afstand ligt van Bryne. Met de trein duurt de reis zo'n 2,5 uur. Bryne kwam in 2003 voor het laatst uit in de Eliteserien, de hoogste voetbalcompetitie in Noorwegen.

Haaland werd geboren in het Engelse Leeds, waar zijn vader op dat moment actief was als speler, maar kwam als tiener in de jeugdopleiding van Bryne terecht. Bij de club uit zijn geboorteland brak hij door en schopte hij het tot het eerste elftal.

In zestien wedstrijden wist hij het net echter niet te vinden, waarop Molde FK hem in het voorjaar van 2017 overnam. Het betekende het begin van een tot nu toe uiterst succesvolle carrière die hem onder meer al de treble opleverde met Manchester City.