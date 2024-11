Guus Til vertelt waarom VAR-check tijdens PSV - FC Groningen zo lang duurde volgens Joey Kooij

PSV had zaterdagavond geen kind aan FC Groningen. De Eindhovenaren zegevierden in eigen huis met 5-0, maar de score had nog hoger kunnen uitvallen. Zo zag Ismael Saibari een doelpunt worden afgekeurd. Aan die beslissing ging een opmerkelijk lange VAR-check vooraf.

Olivier Boscagli en Ricardo Pepi hadden PSV al op een 2-0 voorsprong gezet, toen Saibari vlak na rust voor de 3-0 tekende. Er bleek echter mogelijk sprake te zijn van buitenspel.

De check van de VAR duurde in totaal zo’n drie minuten. Dat zorgde voor verontwaardigde reacties in het stadion en op social media. Uiteindelijk bleek dat er sprake was van buitenspel, en werd de goal afgekeurd.

Achteraf blikt Guus Til bij ESPN terug op dat moment. “Hij (scheidsrechter Joey Kooij, red.) zei dat het systeem het niet deed ofzo, bij Saibari”, aldus de middenvelder.

Niet veel later tekende Til zelf alsnog voor de 3-0. Ook in dat geval leek het de vraag of er sprake was van buitenspel, maar deze keer werd vrij snel besloten dat het doelpunt telde.

Til: “Ik dacht dat hij (Kooij, red.) bij mijn goal dacht: ik ga niet weer wachten op dat systeem, dus laat maar zitten. Ik heb geen idee, want het leek op het scherm wel alsof het buitenspel was.”

Door de zege beleefde PSV een goede generale voor het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk. Die wedstrijd staat komende woensdagavond op het programma. In Eindhoven wordt er om 21:00 uur afgetrapt.