Guus Til geeft in openhartig interview met PSV uitgebreid toelichting op uitspraken van zondag

Guus Til heeft in een interview met de officiële kanalen van PSV gereageerd op zijn interview bij ESPN een dag eerder. De middenvelder zei zondag na afloop van het duel met FC Utrecht (2-5 winst) onder meer dat hij merkt dat het vuur bij hem de laatste tijd ontbreekt.

“Ik heb geen vuur meer ofzo, man” zei Til onder meer. “En misschien moet ik dit niet zeggen hier. Ik kan niet eens meer blij zijn na een goal. Ik sta zó neutraal op het veld. Ik kan het niet plaatsen. Ik loop er een beetje verloren bij. En ik kan het niet plaatsen. Ik loop op het veld, maar ik wil het op het moment niet.”

Het interview leidde tot veel speculaties, en mede daardoor besloot Til om in een interview met PSV meer duidelijkheid te geven. “Er is niks aan de hand”, maakt hij in dat interview meteen al duidelijk. “Het is mijn verhaal, maar ik denk dat het niet alleen mijn verhaal is. Ik denk dat heel veel sporters hiermee kampen.”

“Ik besprak gewoon het gevoel dat ik al een tijdje had. Ik ben heel makkelijk in het bespreken van m’n emoties. Maar misschien was het op dat moment even niet handig, want allerlei mensen zijn natuurlijk enorm gaan speculeren erover. En ik heb allerlei dingen gehoord die natuurlijk complete onzin zijn. Bijvoorbeeld dat ik een burn-out zou hebben. Dat is helemaal niet het geval.”

“Wat wel het geval is, is dat ik er de afgelopen tijd minder lekker in zit, in m’n hoofd. Dat heeft ermee te maken dat ik af en toe gewoon een beetje verlamd ben in m’n emoties. Dus dat ik er niks bij voel, of ik nou win of verlies. En ik denk dat best wel veel sporters daar last van hebben. Dat je soms een wedstrijd wint, en thuis denkt: is dit het nou? Of dat je verliest en je er niet eens heel veel bij voelt. En dat komt denk ik gewoon door de wereld waar we met z’n allen in zitten en de druk die erbij komt kijken.”

De oplossing is duidelijk voor Til. “Het laatste wat ik wil is niet meer voetballen. Want dat vind ik het allerleukste. Dat is ook de oplossing ervoor, want ik heb dit vaker gehad. Toen heb ik er niks over gezegd, maar ik ben er ook weer uitgekomen. Dé oplossing is voetballen, en hier met die jongens zijn.”

Til had dit gevoel eerder. Bijvoorbeeld in de zomer van 2022, toen hij een hattrick maakte in de met 3-5 gewonnen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax. “Toen zat ik thuis met die bal, en dacht ik: is dit het nou? Dat gevoel had ik op dat moment ook een beetje. Ik heb ook wel berichten gehad van spelers, zowel oud-profs als huidige profs, en die snappen mij. Ik vind het grappig dat de buitenwereld er zo over valt, omdat ze het niet begrijpen naar mijn idee.”

De middenvelder, die aangeeft hulp te krijgen van iemand, zegt dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken. “Het is op en af, dit is gewoon mijn persoon. Je bent letterlijk een beetje verdoofd. Dat is wat ik wilde zeggen. En ik denk dat het door sommige mensen een beetje verkeerd geïnterpreteerd is. Niks om je zorgen over te maken.”

Tot slot heeft Til nog een advies aan iedereen die speculeerde over wat er met hem aan de hand zou zijn. “Ik vind het wel kwalijk dat heel veel mensen gaan speculeren over dingen die totaal niet waar zijn. Dat wil ik wel even zeggen, dat die mensen zichzelf wel in de spiegel moeten aankijken. Dat is echt niet oké.”