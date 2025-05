'Gustavo Hamer kan ondanks verloren finale de Premier League in'

Everton en Leeds United hebben bovengemiddelde interesse in Gustavo Hamer (Sheffield United). De 27-jarige middenvelder verloor afgelopen weekend met zijn club op Wembley, maar kan volgens de Engelse transferjournalist Ben Jacobs alsnog de Premier League in.

Hamer beleefde zaterdag een pijnlijke middag op Wembley. Tom Watson schoot Sunderland in blessuretijd langs Sheffield United (1-2), waardoor the Blades ook komend seizoen in het Championship spelen.

Hoewel Hamer nog tot medio 2027 vastligt op Bramall Lane, is het goed mogelijk dat hij komend seizoen alsnog op het hoogste niveau van Engeland speelt.

Leeds United wil Hamer al langere tijd strikken en inmiddels heeft ook Everton geïnformeerd naar zijn diensten.

Volgens Transfermarkt is Hamer momenteel 16 miljoen euro waard. Het jeugdproduct van Feyenoord speelde de afgelopen jaren meer dan 200 officiële wedstrijden namens Coventry City en Sheffield United.

In Leeds kan Hamer zich voegen bij de belangrijke Nederlandse enclave. Aanvoerder Pascal Struijk en topscorer Joël Piroe liggen beiden vast tot medio 2027.

Hamer was bijna drie jaar oud toen hij geadopteerd werd uit een weeshuis in Zuid-Brazilië. Als tiener speelde hij meerdere jeugdinterlands namens Nederland.