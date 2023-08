Gustavo Hamer gaat alsnog de Premier League in; kassa rinkelt bij PEC

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 11:15 • Jan Hoeksema

Gustavo Hamer heeft zijn overstap van Coventry City naar Sheffield United afgerond. De voormalig middenvelder van PEC Zwolle tekent voor vier jaar bij de promovendus. Daarmee gaat Hamer alsnog Premier League-voetbal spelen, nadat hij in mei promotie misliep door met Coventry de finale van de Championship play-offs te verliezen van Luton Town. In Zwolle zullen ze ook blij zijn met de transfer, daar de club een deel van de transfersom kan bijschrijven.

Zaterdag kan Hamer al zijn debuut maken voor Sheffield. The Blades nemen het dan in eigen huis op tegen Crystal Palace. "Ongelofelijk. Spelen voor Sheffield United, ik kan het nog steeds niet geloven", zegt Hamer op de clubkanalen. "Toch is het nu echt zo." Sheffield maakt naar verluidt ruim zeventien miljoen euro over. De middenvelder heeft voor vier jaar getekend op Bramall Lane en gaat spelen met rugnummer 8.

Gustavo Hamer is a Blade! ??



The 26-year-old midfielder has penned a four year deal after a significant undisclosed fee was agreed with Coventry City on the eve of the start of the @premierleague campaign.#SUFC ?? — Sheffield United (@SheffieldUnited) August 11, 2023

PEC zal ook blij zijn met de transfer. Volgens RTV Oost hebben de Zwollenaren namelijk een doorverkooppercentage bedongen bij de verkoop van Hamer aan Coventry. Dit percentage ligt volgens de omroep tussen de vijftien en twintig procent, wat zou betekenen dat PEC minimaal 2,5 miljoen euro kan bijschrijven.

Hamer maakte in de zomer van 2020 de overstap van Zwolle naar Coventry. De voormalig Feyenoorder had op dat moment twee verdienstelijke seizoenen in de Eredivisie achter de rug. Daarna speelde de in Brazilië geboren middenvelder drie voetbaljaargangen in de Championship. In totaal speelde Hamer 132 wedstrijden voor Coventry, waarin hij goed was voor 19 doelpunten en 24 assists.