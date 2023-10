'Guardiola verbood met Ferrari's te komen, dus kocht ik een f*cking Ferrari'

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 14:48 • Bart DHanis • Laatste update: 14:50

Zlatan Ibrahimovic gaat in een interview met Piers Morgan een boekje opendoen over zijn verhouding met Josep Guardiola.

Ondanks het feit dat het hele interview pas op donderdag wordt gepubliceerd, vertelt Zlatan in de trailer een anekdote over zijn tijd bij FC Barcelona, waar Guardiola op dat moment aan het roer stond.

“Op de eerste dag dat ik bij de club kwam zei hij tegen mij: ‘Denk eraan, spelers komen hier niet in hun Ferrari naar de training’. Dus de dag erop kocht ik een f*cking Ferrari.” Het huwelijk tussen Ibrahimovic en FC Barcelona werd dan ook geen succes. De Zweedse spits werd al na een seizoen verhuurd aan AC Milan, dat hem het jaar erop definitief overnam van de Catalanen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook vertelt de inmiddels 42-jarige een anekdote over Arsenal. “Ik mocht op stage komen bij Arsenal, maar daar doe ik niet aan. Ik doe niet aan proefperiodes, want ik ben de beste." Uiteindelijk verkaste Ibrahimovic naar Ajax.

Erik ten Hag

In het interview wordt ook de staat van zijn voormalig werkgever Manchester United besproken. Ibrahimovic betwijfelt of Ten Hag wel om kan gaan met de grote ego’s bij United. De 42-jarige Zweed wijst naar het grote verschil tussen de Engelse topclub en Ajax, de vorige werkgever van Ten Hag. “Het is een groot verschil om van Ajax naar United te komen”, zegt Ibrahimovic op TalkTV in gesprek met journalist Morgan. “Je hebt een ander soort discipline. Ajax is een club met de beste talenten. Ze hebben alleen geen grote sterren.”

“Wat is de ervaring van deze manager? Jonge talenten”, geeft Ibrahimovic aan. “Hij komt naar United, het is een andere mentaliteit. De spelers daar worden verondersteld grote sterren te zijn. Ik denk niet dat je die dezelfde behandeling geeft.”

Naast de dramatische Premier League-start begon United ook slecht aan de groepsfase van de Champions League met een nederlaag tegen Bayern München. “Hoeveel tijd geef je een manager?”, vraagt Ibrahimovic zich af. “Het hangt af van de eigenaren wat ze willen, maar als je naar de fans luistert, heb je niet veel tijd omdat ze willen winnen en ik begrijp ze omdat ze dat gewend zijn.”