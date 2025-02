Grote verrassing in opstelling FC Twente; AZ-trainer Martens wijst vervanger Clasie aan

De opstellingen van FC Twente en AZ voor hun Europa League-duels met respectievelijk FK Bodo/Glimt en Galatasaray zijn bekend. Bij de Tukkers start de niet geheel fitte Ricky van Wolfswinkel verrassenderwijs in de basis. AZ-trainer Maarten Martens heeft Kristijan Belic aangewezen als vervanger van de geblesseerde Jordy Clasie. Beide wedstrijden zijn live te zien op Ziggo Sport.



FK Bodø/Glimt - FC Twente

Lars Unnerstall verdedigt het doel in Noorwegen, waar de Tukkers zo'n 200 kilometer boven de poolcirkel gaan spelen. Bart van Rooij, Mees Hilgers, Gustaf Lagerbielke en Bas Kuipers vormen de defensie.



De onlangs vader geworden Michel Vlap vormt het blok op het middenveld met Michal Sadílek. Spits Van Wolfswinkel, die Sam Lammers op de bank houdt, wordt voorin ondersteund door Daan Rots, Sem Steijn en Sayfallah Ltaief. De basisplaats van Van Wolfswinkel is zeer opvallend. Woensdag had het er alle schijn van dat een basisplaats te vroeg zou komen.



FC Twente verdedigt een 2-1 voorsprong in Noorwegen.



Opstelling FK Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Gundersen, Nielsen, Bjørkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Høgh, Hauge.



Opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Lagerbielke, Kuipers; Vlap, Steijn, Sadílek; Rots, Van Wolfswinkel, Ltaief.



Galatasaray - AZ

Aan de kant van AZ staat Rome-Jayden Owusu-Oduro onder de Alkmaarse lat in Istanbul. Seiya Maikuma, Wouter Goes, Alexandre Penetra en David Møller Wolfe staat in de verdediging.



Belic is de vervanger van Clasie, die in Nederland is achtergebleven wegens lichte klachten. Peer Koopmeiners en Sven Mijnans completeren het middenveld, achter aanvallers Ernest Poku, Troy Parrott en Mayckel Lahdo.



AZ leidt met 4-1 in het tweeluik.



Opstelling Galatasaray: Günay; Sánchez, Cuesta, Bardakci; Jelert, Torreira, Gabriel Sara, Sallai; Mertens; Yilmaz, Osimhen.



Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Belic, Mijnans, Koopmeiners; Poku, Parrott, Lahdo.