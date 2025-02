Tegenvaller voor FC Twente: inzetbaarheid van basisspeler hoogst onzeker

Ricky van Wolfswinkel is donderdag niet fit genoeg om in de basis te staan in het Europa League-duel met FK Bodø/Glimt, zo meldt De Telegraaf. De spits kampt met een lichte blessure.

Van Wolfswinkel kampt teenklachten, waardoor hij afgelopen weekend al niet in actie kwam in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. “Ricky zal straks ook niet trainen”, deelde trainer Joseph Oosting woensdag mee op de persconferentie.

“Of hij morgen inzetbaar is moeten we bekijken, hij is wel een taaie.” Volgens De Telegraaf zit er in ieder geval geen basisplaats in voor de routinier (36), die Twente in de heenwedstrijd in blessuretijd naar een 2-1 zege schoot.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de spitspositie worden ingenomen door Sam Lammers, die tegen RKC op schitterende wijze scoorde. De rechtsbuitenpositie, waar Van Wolfswinkel dit seizoen ook regelmatig te vinden is, wordt dan ingenomen door Daan Rots.

Een andere sterkhouder, Mees Hilgers, kwam evenmin in actie tegen RKC. In tegenstelling tot Van Wolfswinkel is de Indonesiër wel helemaal fit en klaar om zijn plek in het hart van de verdediging in te nemen.

Verder beschikt Oosting over een vrijwel fitte selectie in het Aspmyra Stadion. Alleen Younes Taha, die hertelt van een beenbreuk, is niet van de partij.

Michel Vlap is er ook 'gewoon' bij. De vriendin van de middenvelder is inmiddels bevallen van hun zoontje Joah Quinn, waardoor de Fries op het vliegtuig naar Noorwegen is gestapt. "Hij straalt van oor tot oor”, vertelde Oosting op de persconferentie.