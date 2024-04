Grote schoonmaak op komst bij Atlético Madrid: ‘Marca weet meer over Memphis’

Trainer Diego Simeone is van plan om komende zomer de bezem door de selectie van Atlético Madrid te halen, zo schrijft Marca daags na de pijnlijke uitschakeling in de Champions League tegen Borussia Dortmund. Daarbij zou Memphis Depay moeten vrezen voor zijn toekomst in de Spaanse hoofdstad.

Marca en Relevo schrijven dat Memphis een van de slachtoffers gaat worden van de grote schoonmaak bij Atlético Madrid. De dertigjarige aanvaller uit Moordrecht ligt nog tot medio 2025 vast, maar zou een zekerheidje zijn op het lijstje met spelers die mogen vertrekken.

Het vertrek van Memphis, die volgens Transfermarkt zo’n 12 miljoen euro waard is, moet zorgen voor extra ruimte in het transfer- en salarisbudget van Atlético Madrid. De Madrileense grootmacht, die op een teleurstellende vierde plaats staat in LaLiga, wil de komende jaren sowieso meer inzetten op spelers met restwaarde.

Naast Memphis staan grote namen als Stefan Savic, Ángel Correa en Saul Niguez op de nominatie om te vertrekken uit Madrid. Vooralsnog is het onbekend of er veel belangstelling is voor de negentigvoudig international van Oranje.

Memphis kwam tijdens het verloren tweeluik met Borussia Dortmund opnieuw niet in actie, daar de rechtspoot wederom kampt met een spierblessure. Zijn blessuregevoeligheid zou een van de redenen zijn dat Atlético Madrid wil doorselecteren op de aanvalsleider.

Dit seizoen kwam Memphis tot dusver 1.154 speelminuten in actie, verdeeld over 28 optredens. Daarin was hij goed voor negen doelpunten en twee assists. Voor Memphis wil Atlético Madrid overigens sowieso een transfersom zien. In januari vorig jaar werd hij voor 3 miljoen euro overgenomen van FC Barcelona.

Mogelijk gaat Memphis na het EK met Nederland dus een nieuwe club aan zijn cv toevoegen. De sterspeler van Oranje brak door bij PSV, om vervolgens niet te slagen in het rood van Manchester United. Bij Olympique Lyon wist Memphis zich volledig te herpakken, waardoor hij zich de afgelopen drie seizoenen mocht laten zien in de top van LaLiga bij Barça en Atlético Madrid.

